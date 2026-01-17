Roberta Capua e il dolore per la morte dell’ex marito Stefano: “Ci siamo sentiti il giorno prima dell’incidente”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 2025 ha segnato una ferita indelebile nella vita di Roberta Capua. Ospite di Silvia Toffanin, la conduttrice ha ripercorso i momenti drammatici della morte dell’ex marito, l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, scomparso a soli 58 anni a causa di un tragico e banale incidente stradale. Un dolore che ha stravolto la sua esistenza e quella del figlio Leonardo, proprio nel momento in cui la vita sembrava scorrere verso nuovi traguardi.

La telefonata e la tragedia improvvisa

Il racconto di Capua parte da quella telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere. Stefano è caduto, un impatto violento alla testa che non gli ha lasciato scampo: "Quando mi hanno chiamato per dirmi dell’incidente, non so neanche spiegare cosa ho provato. Cadendo aveva sbattuto la testa. È stato qualche giorno in coma e poi se ne è andato. Una cosa molto dura da accettare". Un lutto arrivato in un momento carico di significato: il giorno dopo l'incidente, infatti, il figlio Leonardo avrebbe dovuto ritirare il diploma. Un momento di gioia trasformato in una prova di coraggio estrema: "Con il cuore pesante siamo andati alla cerimonia, ma il nostro pensiero era solo per suo papà".

"È stato l'amore della mia vita"

Nonostante il matrimonio fosse finito, Roberta Capua ha voluto sottolineare come il legame con Cassoli fosse sempre rimasto saldo. La loro è stata una storia di rispetto e vicinanza fino all'ultimo istante: "Le separazioni sono spesso conflittuali, nascondono rancori e litigi, però noi ci siamo sempre sentiti e visti. L’avevo sentito il giorno prima dell’incidente. Vent’anni fa mi sono trasferita a Bologna per lui, è stato un colpo di fulmine. È stato l’uomo più importante della mia vita".

Oggi suo figlio studia in Spagna, una distanza che, secondo la conduttrice, lo sta aiutando a elaborare il vuoto lasciato dal padre. Per Capua, invece, il percorso verso la serenità è ancora in salita: "Un amore nuovo oggi non c’è. Il mio cuore si sta lentamente aprendo alla vita. Forse arriverà un nuovo amore, diverso sicuramente da quello che ho vissuto con Stefano".