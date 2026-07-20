Sabrina Zago di Uomini e Donne ricorda il marito scomparso: “Avresti compiuto 54 anni, non è più possibile”

Sabrina Zago di Uomini e Donne ha affidato ai social un video celebrativo in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno del marito, venuto a mancare tre anni fa: “Ovunque tu sia”.

Sabrina Zago, tra i volti più noti e discussi del Trono Over di Uomini e Donne, ha pubblicato un video su Instagram in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno del marito, venuto a mancare tre anni fa. A corredo di una sequenza di scatti che li ritraggono insieme, la dama ha espresso il suo dolore per la perdita: "Buon compleanno, ovunque tu sia. In questo giorno speciale avresti spento 54 candeline, purtroppo non è più possibile".

Sabrina Zago e il marito scomparso

La scomparsa del marito, avvenuta nel marzo del 2023 all'età di 51 anni, ha rappresentato uno spartiacque doloroso nella vita della donna. Come raccontato da lei stessa nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, il legame con il compagno è stato profondo e viscerale, interrotto prematuramente a causa del decesso dell'uomo. A distanza di anni da quel lutto, l'emiliana ha quindi deciso di rimettersi in gioco sul piano sentimentale, approdando negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi nel tentativo di instaurare una nuova conoscenza.

Chi è Sabrina Zago: dal settore immobiliare alle dinamiche del Trono Over

Originaria di Reggio Emilia, dove lavora come agente nel settore immobiliare, Sabrina si è imposta in breve tempo come uno dei personaggi centrali della trasmissione di Canale 5. Caratterizzata da una grande determinazione, la dama ha vissuto all'interno del programma un percorso spesso complesso. Tra le storie più rilevanti del suo percorso figurano quelle con Giuseppe Madonia, caratterizzata da continui confronti e incomprensioni, con Nicola, e successivamente con Gabriele. Quest'ultimo legame, in particolare, ha visto la dama proiettata verso una richiesta di esclusiva non ricambiata dal cavaliere, dinamica che ha generato accesi confronti al centro dello studio. Nonostante le difficoltà e le delusioni maturate nel contesto televisivo, Sabrina Zago ha continuato a mostrare la volontà di proseguire la ricerca di un nuovo compagno, pur mantenendo vivo e condiviso il ricordo dell'ex marito.