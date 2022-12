Davide Donadei su Chiara Rabbi: “Troppo gelosa. Non l’amavo, non poteva essere la madre dei miei figli” Al Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti sono apparsi spiazzati dalle scenate di gelosia che Chiara Rabbi avrebbe fatto a Davide Donadei.

Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha chiesto a Davide Donadei alcune informazioni in più sulla relazione avuta con Chiara Rabbi, sua scelta nel programma Uomini e Donne. "Ci siamo lasciati a fine luglio": ha spiegato il concorrente.

Al Grande Fratello Vip, Davide Donadei spiega perché è finita con Chiara Rabbi

Davide Donadei ha spiegato di non essere in cerca dell'amore o, almeno, non nella casa del Grande Fratello Vip. A Oriana Marzoli ha assicurato: "Se voglio trovare un'altra ragazza? No, sono tranquillo ora. Se dovesse arrivare ok. Non la sto cercando, non si cerca il vero amore. Se devo trovarmi una storiella, la trovo sicuramente fuori da qui". Poi, ha spiegato perché è finita con Chiara Rabbi:

Vuoi sapere perché è finita? Era molto gelosa. È finita per quello ed è finita anche e soprattutto perché è finito il sentimento da parte mia. Non pensavo che potesse essere più la madre dei miei figli. Quando ho iniziato a pensare questo, non aveva più senso, anche perché convivevamo, era una cosa importante. La decisione è stata principalmente mia.

Nikita Pelizon spiazzata dalla gelosia di Chiara Rabbi

Nikita Pelizon ha ammesso: "A me ha stupito quando hai detto che ti fermavano per fare le foto e tu non potevi neanche rispondere". Così, Davide Donadei – tra lo stupore generale – ha ricordato cosa sarebbe accaduto con Chiara Rabbi. A suo dire, la sua ex fidanzata avrebbe scatenato un putiferio solo perché lui avrebbe risposto "Grazie" a una ragazza che gli ha fatto un complimento:

Eravamo a un evento, una ragazzina di quindici anni mi ha chiesto una foto e mi ha detto: "Davide sei più bello dal vivo". Ho risposto: "Grazie". Il panico. Ho solo detto grazie con mezzo sorriso.

Non è detto che, nelle prossime settimane, Alfonso Signorini non permetta un confronto in diretta tra Davide Donadei e la sua ex fidanzata.