Chiara Rabbi dopo Davide Donadei frequenta un ex cantante di Amici: “Sorpresi insieme nel weekend” Mentre Donadei è nella casa del GFVip, Chiara Rabbi è a Milano, come testimoniano i suoi social. Stando ai gossip di Chi, l’ex corteggiatrice starebbe stata vista in compagnia di una nuova fiamma: si tratta dell’ex concorrente di Amici Deddy.

A cura di Giulia Turco

Chiara Rabbi avrebbe archiviato la dolorosa separazione da Davide Donadei. Mentre l’ex tronista di Uomini e Donne è attualmente nella casa del GFVip, Chiara avrebbe trovato consolazione in un altro volto già noto ai programmi di Mediaset. Questa volta però si tratta di un cantante.

Chiara Rabbi starebbe frequentando il cantante Deddy

Stando alle Chicche di Gossip dell’ultimo numero di Chi, l’ex corteggiatrice starebbe uscendo con Deddy, il cantante che ha partecipato due anni prima all’edizione di Amici di Maria De Filippi. “Mentre il nuovo arrivato al GFVip Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nella casa di Cinecittà parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei fuori non ricambia e frequenta l’ex cantante di Amici Deddy”, si legge sulla rivista di Alfonso Signorini. “I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano”. Avrà davvero archiviato la delusione? Per Donadei, Chiara, aveva mollato la sua vita romana e aveva raggiunto la sua fiamma a Lecce, dove lo aiutava nella gestione del suo ristorante.

La rottura tra Chiara Rabbi e Donadei premeditata in vista del GFVip

C’è chi crede però che ogni ricamo di gossip sia stato abilmente premeditato per permettere all’ex tronista un ingresso stellare nella casa del GFVip. Stando a quanto si vocifera, a Donadei, subentrato dopo l’uscita di Luciano Punzo, sarebbe stato consigliato di partecipare come concorrente single alle dinamiche del reality. “So per certo che gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non aveva più interesse social”, ha spifferato Deianira Marzano su Instagram. “Invece da single avrebbe fatto carriera televisiva”. Davide, ai tempi della rottura della scorsa estate, si era addossato tutte le colpe dell'improvviso quanto definitivo allontanamento dall'ex corteggiatrice.