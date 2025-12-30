Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Alfonso Signorini è ufficialmente indagato per violenza sessuale ed estorsione a seguito di quanto è emerso dalle puntata del format Falsissimo di Fabrizio Corona, nel quale denunciava l'esistenza di un "Sistema Signorini", con cui mediava l'ingresso dei papabili concorrenti del Grande Fratello, attraverso messaggi espliciti a sfondo sessuale.

Alfonso Signorini indagato dalla Procura di Milano

La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico di Alfonso Signorini, da considerarsi un atto dovuto a seguito della denuncia presentata dall'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno seguito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, che ha accusato il conduttore TV di violenza sessuale, estorsione e reati osceni come si legge nel fascicolo ora nelle mani della pm Letizia Mannella.

La pm Mannella, insieme ad Alessandro Gobbis, segue l'inchiesta anche nei confronti di Fabrizio Corona, denunciato a sua volta da Signorini per revenge porn. Denuncia presentata dopo quanto emerso sul conto del conduttore tv durante le puntate del format Youtube Falsissimo, dove il noto volto dello spettacolo è accusato di aver portato avanti un sistema di favori sessuali richiesti, come raccontato dall'ex re dei paparazzi.

Sistema perpetrato ai danni di alcuni concorrenti del GF o a chi desiderava prendervi parte. I materiali presenti in questo fascicolo, in cui sono contenuti video, chat e foto esplicite avrebbero portato Medugno a denunciare il conduttore. Non sarebbe, però, l'unica querela sporta nei confronti di Signorini, dal momento che nelle ultime ore anche l‘ex concorrente del reality, Gianluca Costantino, seguito dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, sta decidendo se sporgere la stessa denuncia.

Fabrizio Corona: "A gennaio porterò altre prove"

In un video pubblicato sui suoi social, Fabrizio Corona ha commentato il comunicato diffuso da Mediaset, accusando l'azienda di tutelare e difendere Alfonso Signorini che, intanto, si è autosospeso da ogni impegno con l'emittente. L'ex re dei paparazzi ha poi aggiunto: "Tornerò a gennaio e porterò tante di quelle prove che tutta Mediaset e i Berlusconi vi faranno schifo. Attaccate me che sono l'allarme e non il colpevole".