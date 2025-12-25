Gianluca Costantino e la verità sul rapporto con Signorini: messaggi e inviti cominciati dopo il reality

Fanpage.it ha appreso che c’è anche Gianluca Costantino tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che avrebbero ricevuto messaggi privati da Alfonso Signorini. Il personal trainer ha dichiarato di essere entrato nella Casa attraverso un regolare provino. Ma la sua versione racconta una verità solo parziale: nel suo caso, le conversazioni sono iniziate solo dopo l’uscita dal GF e non si sono tradotte in alcuno scambio di favori.

C’è anche Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2022, tra gli ex protagonisti del reality che si sarebbero scambiati messaggi con Alfonso Signorini. Qualche giorno fa, dopo avere letto sui social diverse illazioni sul suo conto, il personal trainer ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. In quel filmato, Gianluca afferma di essere entrato nella Casa del reality show di Canale5 attraverso un regolare provino e nega di far parte della lista di personaggi che avrebbero intrattenuto rapporti epistolari con il conduttore e direttore di Chi per garantirsi una via di accesso al programma.

Una ricostruzione vera solo parzialmente, poiché nel suo caso i messaggi con Signorini sono iniziati dopo la sua uscita dalla Casa e non si sono tradotti in alcuno scambio di favori.

Sarebbe stato Signorini a inviare a Gianluca il primo messaggio definibile come “extra lavorativo”, qualche tempo dopo la sua eliminazione dal reality. Il personal trainer, una volta varcata in uscita la porta rossa, si era accorto della presenza di un bigliettino inserito da Soleil Sorge, altra concorrente della stessa edizione del GF, nel suo beauty case. Per correttezza e per il timore di compiere passi falsi che potessero compromettere eventuali future opportunità professionali in televisione, Gianluca avrebbe deciso di informare la redazione del reality e di inviare un messaggio ad Alfonso per ringraziarlo per il percorso fatto nella Casa. A qualche giorno di distanza da queste comunicazioni, avrebbe ricevuto il primo messaggio da parte di Signorini.

Un messaggio che, secondo quanto risulta a Fanpage.it, avrebbe lasciato trasparire una sorta di gelosia nei confronti di Costantino che avrebbe quindi deciso di non rispondere a Soleil nel timore di incorrere nel disappunto del conduttore. Nei giorni e nelle settimane successive ci sarebbero stati ulteriori messaggi. In un caso, alcuni mesi dopo, Alfonso avrebbe inviato a Gianluca lo screenshot di una foto di Costantino in palestra, tratta dal profilo Instagram del personal trainer, aggiungendo che gli sarebbe piaciuto vederlo allo stesso modo — a petto nudo e con i muscoli in evidenza — nella sua suite.

In un’altra circostanza, quando Gianluca, tornando sul biglietto ricevuto da Soleil, comunicò ad Alfonso la volontà di attenersi alle sue decisioni in quanto conduttore del programma del cui cast avevano fatto parte sia Costantino sia Sorge, Signorini gli avrebbe risposto che non avrebbe preso alcuna decisione in pubblico. Le decisioni, gli avrebbe scritto, le avrebbe prese esclusivamente in privato.

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, in un'altra occasione, Gianluca avrebbe chiesto ad Alfonso indicazioni su come dovesse vestirsi per partecipare come ospite a una puntata del GF andata in onda dopo la sua eliminazione. Signorini gli avrebbe quindi inviato la foto di un paio di stivali dal valore di circa 1000 euro, dicendosi disponibile a regalarglieli qualora non gli fossero stati forniti.

Gianluca Costantino nello studio del Gf Vip

Ma è importante sottolineare che tra Costantino e Signorini il rapporto non si è mai trasposto sul piano fisico, né si è mai tradotto in uno scambio di favori. Il legame si sarebbe interrotto dopo un viaggio di Gianluca a Mykonos insieme a Signorini e ad altri ex concorrenti del reality, tra cui Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Alex Belli, Delia Duran e le sorelle Lulù, Clarissa e Jessica Selassiè. La stampa, Fanpage.it compreso, raccontò quel viaggio, risalente a giugno 2022, come una “reunion tra ex vipponi”, con la presenza dello stesso conduttore.

Fu lo stesso Signorini a pubblicare sui social le immagini di quel viaggio, ritratto insieme agli ex concorrenti del reality. Pretelli (che Fabrizio Corona ha coinvolto in questa vicenda) ripubblicò alcune di quelle foto e, sotto uno scatto in cui lui e Giulia abbracciavano il conduttore, scrisse nelle sue storie: “Finalmente riuniti con chi ci ha unito”. Fanpage.it ha appreso che i messaggi tra Costantino e Signorini si sarebbero interrotti proprio dopo quel viaggio e che neanche in quell'occasione tra i due ci fu alcun contatto fisico.

Adesso, come rivelato al Corriere da Leonardo D'Erasmo, avvocato di Costantino, il personal trainer starebbe valutando la possibilità di un eventuale sviluppo legale.