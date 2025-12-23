Pierpaolo Pretelli a The Cage con Giulia Salemi, l’apparizione social dopo il caso Signorini e le scuse di Corona

Pierpaolo Pretelli torna in punta di piedi sui social a distanza di una settimana dal momento in cui è stato travolto da quello che è stato ribattezzato il “caso Signorini”. Il compagno di Giulia Salemi è apparso tra i protagonisti di un carosello di immagini pubblicate dalla fidanzata su Instagram. Gli scatti sono stati realizzati nello studio di The Cage – Prendi e Scappa e con la coppia c’era anche il piccolo Kian, primo figlio dei due, fotografato di spalle.

Pierpaolo Pretelli nello studio di The Cage insieme a Giulia Salemi e al figlio Kian

Pierpaolo Pretelli e il silenzio social dopo il racconto di Fabrizio Corona

È da una settimana che Pretelli ha fatto perdere le proprie tracce, ovvero da quando Fabrizio Corona, pubblicando la prima puntata di Falsissimo dedicata a quello che ha definito il “sistema Signorini”, lo ha coinvolto nel racconto di una presunta relazione tra l’influencer ed ex velino e il conduttore del GF Vip. Una relazione che, secondo Corona, gli avrebbe permesso di entrare a far parte del cast del Grande Fratello nel 2020.

Da quel momento Pretelli ha smesso di apparire sui social e le sue foto sono state prese di mira dagli haters, fino a oggi, quando è ricomparso in uno scatto pubblicato sul profilo Instagram della compagna.

Le scuse di Fabrizio Corona a Pierpaolo Pretelli: ha ammesso di avere usato un video non pertinente

Per sostenere il suo racconto sulla presunta relazione tra Pretelli e Signorini, Corona ha mostrato un video non pertinente, affermando che si trattasse di un filmato intimo che Pierpaolo avrebbe inviato al conduttore del GF Vip. I fatti, però, lo hanno smentito: quel video si è rivelato essere semplicemente un filmato girato da Pretelli quando era molto giovane, insieme a due amici, durante una videochiamata con una ragazza.

Per questo errore, che avrebbe gettato Pierpaolo in uno stato di profondo sconforto, Corona si è scusato nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo, ammettendo che quel filmato risaliva a diversi anni prima dell’incontro tra Signorini e Pretelli.