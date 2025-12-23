spettacolo
Pierpaolo Pretelli a The Cage con Giulia Salemi, l’apparizione social dopo il caso Signorini e le scuse di Corona

Dopo essere stato travolto dal “caso Signorini”, Pierpaolo Pretelli torna timidamente sui social comparendo in una foto pubblicata dalla compagna Giulia Salemi. Per aver utilizzato un video poi rivelatosi non pertinente ai fatti contestati, Fabrizio Corona si è scusato con l’ex velino.
A cura di Stefania Rocco
Pierpaolo Pretelli torna in punta di piedi sui social a distanza di una settimana dal momento in cui è stato travolto da quello che è stato ribattezzato il “caso Signorini”. Il compagno di Giulia Salemi è apparso tra i protagonisti di un carosello di immagini pubblicate dalla fidanzata su Instagram. Gli scatti sono stati realizzati nello studio di The Cage – Prendi e Scappa e con la coppia c’era anche il piccolo Kian, primo figlio dei due, fotografato di spalle.

Pierpaolo Pretelli nello studio di The Cage insieme a Giulia Salemi e al figlio Kian
Pierpaolo Pretelli nello studio di The Cage insieme a Giulia Salemi e al figlio Kian

Pierpaolo Pretelli e il silenzio social dopo il racconto di Fabrizio Corona

È da una settimana che Pretelli ha fatto perdere le proprie tracce, ovvero da quando Fabrizio Corona, pubblicando la prima puntata di Falsissimo dedicata a quello che ha definito il “sistema Signorini”, lo ha coinvolto nel racconto di una presunta relazione tra l’influencer ed ex velino e il conduttore del GF Vip. Una relazione che, secondo Corona, gli avrebbe permesso di entrare a far parte del cast del Grande Fratello nel 2020.

Da quel momento Pretelli ha smesso di apparire sui social e le sue foto sono state prese di mira dagli haters, fino a oggi, quando è ricomparso in uno scatto pubblicato sul profilo Instagram della compagna.

Le scuse di Fabrizio Corona a Pierpaolo Pretelli: ha ammesso di avere usato un video non pertinente

Per sostenere il suo racconto sulla presunta relazione tra Pretelli e Signorini, Corona ha mostrato un video non pertinente, affermando che si trattasse di un filmato intimo che Pierpaolo avrebbe inviato al conduttore del GF Vip. I fatti, però, lo hanno smentito: quel video si è rivelato essere semplicemente un filmato girato da Pretelli quando era molto giovane, insieme a due amici, durante una videochiamata con una ragazza.

Per questo errore, che avrebbe gettato Pierpaolo in uno stato di profondo sconforto, Corona si è scusato nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo, ammettendo che quel filmato risaliva a diversi anni prima dell’incontro tra Signorini e Pretelli.

Personaggi
