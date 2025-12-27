Alfonso Signorini disattiva il suo profilo Instagram, sarebbe provato dalle accuse di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini ha disattivato il suo profilo Instagram. A due settimane dalla puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona lo ha accusato di intrattenere rapporti con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, il conduttore e giornalista ha scelto di prendere le distanze dai social.

La portata della shitstorm che lo ha investito dopo le accuse di Fabrizio Corona potrebbe aver spinto Alfonso Signorini a disattivare il suo account Instagram. Il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip, da qualche ora, non risulta più raggiungibile attraverso i social network, in virtù della scelta di disattivare il suo profilo. La decisione è arrivata in modo improvviso: da due settimane, infatti, Alfonso ha interrotto ogni comunicazione, lasciando che a parlare per lui fossero i suoi legali.

L’avvocato di Alfonso Signorini aveva parlato del suo stato d’animo

Nell’unica dichiarazione rilasciata a proposito di questo caso qualche giorno fa, Andrea Righi, l’avvocato che assiste Signorini e che ha formalmente presentato la querela del conduttore nei confronti di Corona per revenge porn, ha dichiarato che il conduttore sarebbe “rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”. Signorini sarebbe anche determinato a ristabilire quella che ritiene la verità dei fatti e fiducioso di poter dimostrare di avere sempre agito nell’ambito della legalità e di un’indiscutibile condotta morale. Corona, invece, sostiene che nei documenti sequestrati dalla Procura di Milano sarebbero contenute le prove che dimostrerebbero la presunta cattiva condotta del giornalista.

Fabrizio Corona resta, al momento, l’unico indagato

Dopo le due puntate di Falsissimo andate in onda a proposito del cosiddetto “sistema Signorini”, Corona resta l’unico indagato. Dopo essersi recato in Procura per essere ascoltato — udienza che lui stesso aveva chiesto attraverso i suoi legali — Fabrizio si era detto certo che a breve sarebbero scattati i controlli relativi ad accertare eventuali irregolarità nella condotta del conduttore del GF Vip. Per il momento, tuttavia, Signorini non risulterebbe indagato. Pochi giorni fa, Antonio Medugno ha fatto sapere di aver querelato Alfonso per violenza sessuale ed estorsione.