Alfonso Signorini annuncia l’addio a Chi: “Scelta presa da tempo, nessuna influenza del caso Corona”

"Care lettrici, cari lettori, vi saluto". Si apre con queste parole la lettera con cui Alfonso Signorini annuncia il suo addio alla direzione del settimanale Chi. Una scelta, spiega il conduttore, che sarebbe maturata di comune accordo con Mondadori sin dal 2023 e che quindi non avrebbe a che fare con le vicende che hanno travolto Signorini negli ultimi mesi. La notizia arriva in queste ore, nello stesso giorno in cui Fabrizio Corona ha annunciato la pubblicazione di un'altra puntata del suo format Falsissimo.

La lettera di Alfonso Signorini annuncia la scelta di lasciare la direzione di un settimanale che dirigeva da decenni: "Lo scorso ottobre ho concordato con l'Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo". Decisione che sarebbe stata presa nel 2023, spiega Signorini nell'editoriale publicato sul numero in uscita mercoledì 4 marzo: "ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario". "La pandemia aveva modificato le mie abitudini, la mia quotidianità. Era un pensiero sottile, che si era impadronito della mia anima, che rendeva i miei sorrisi, i miei entusiasmi sempre più faticosi e le mie giornate sempre meno colorate". E aggiunge appunto che non c'è nessun collegamento col caso Corona che, dice, "non ha minimamente influenzato una decisione maturata da anni".

Il comunicato di Mondadori

Pochi minuti dopo arriva anche il comunicato di Mondadori: "Insieme abbiamo scritto una pagina di storia lunga trent'anni: Alfonso Signorini – con il suo sguardo intelligente e ironico – ha fatto di Chi lo specchio del costume italiano, un giornale capace di raccontare attraverso il suo stile unico, autorevole ma leggero, la nostra società". Il Gruppo Mondadori ringrazia così Alfonso Signorini che lascia la direzione editoriale di Chi. "Accompagnando l'immaginario di milioni di italiani con la sua attenta osservazione della realtà, Signorini ha instaurato un rapporto vicino e autentico con le sue lettrici e lettori, partecipando sin dal primo giorno a questa avventura". Si legge ancora: "Prendiamo atto con dispiacere della sua volontà di rinunciare alla direzione editoriale del magazine, dopo anni di collaborazione intensa che, come casa editrice, abbiamo coltivato, apprezzato e sostenuto in modo convinto. Ad Alfonso Signorini va il ringraziamento sincero di tutti noi per la qualità giornalistica, il lavoro svolto con acume ma allo stesso tempo con disincanto, e la distintiva capacità di interpretare e descrivere i sentimenti e le passioni dei personaggi pubblici più amati degli ultimi decenni. Assieme, con tutte le giornaliste e i giornalisti che hanno collaborato e collaborano con noi ancora oggi, abbiamo creato un fenomeno di costume unico nel suo genere. Siamo sicuri che Alfonso saprà trovare ancora una volta quello spirito, quella curiosità e passione che lo hanno sempre contraddistinto negli anni in Mondadori e cogliere le nuove sfide che il futuro gli riserverà".

La nuova puntata di Falsissimo del 2 marzo

Nessuna correlazione con la vicenda Corona, dunque, che pure nelle settimane scorse aveva provocato un vero e proprio terremoto mediatico, portando alla decisione di un'autosospensione di Signorini dalla conduzione del Grande Fratello Vip e da altri impegni televisivi. Nella serata del 2 marzo, intanto, Fabrizio Corona ha annunciato che pubblicherà una nuova puntata del suo format Falsissimo, che dovrebbe riguardare le stesse tematiche.