Fabrizio Corona: “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo la resa di conti con Mediaset e Signorini”

Ospite di Peppe Iodice al Peppy Night, Fabrizio Corona annuncia che tornerà con un nuovo contenuto Youtube il 2 marzo che avrà come argomenti Mediaset e Alfonso Signorini. “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo ci sarà la resa di conti. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”, è quanto dichiarato da Corona dal palco. L’ex re di paparazzi non è entrato nel merito di nuovi contenuti che appariranno sul suo profilo YouTube ma ha chiarito che l’argomento sarà quello che ha portato il celebre gruppo a chiedergli un risarcimento di 160 milioni di euro.

Fabrizio Corona tornerà a parlare di Signorini nonostante il provvedimento che gli vieta di diffamarlo

Nonostante il provvedimento che lo ha colpito e che gli ha vietato di pubblicare contenuti diffamatori relativi ad Alfonso Signorini, Corona ha quindi annunciato che tornerà a parlare dell’ex conduttore del Grande Fratello, senza però entrare nel merito di contenuti che avrebbe deciso di approfondire. Anticipa, però, che tornerà a parlare anche di Mediaset nonostante la causa civil promossa nei suoi confronti da sei soggetti vicini all’azienda: Marina e Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Samira Lui e Ilary Blasi.

La puntata sul calcio con Lotito e Marotta

Corona ha inoltre anticipato che, dopo la puntata dl 2 marzo, cambierà argomento tornerà a occuparsi di calcio e, in particolare, del presidente della Lazio Claudio Lotito e dell'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta. Con lui sul palco dello show di Iodice anche l'avvocato Ivano Chiesa, legale che da circa 10 anni difende Corona e che lo starebbe affiancando anche a proposito dei contenuti recentemente pubblicati sul suo canale Youtube. Proprio l'avvocato ha provato a fermare l'ex re dei paparazzi quando, durante il Peppy Night, Corona è tornato a parlare di giovani "costretti" a pagare quello che da mesi definisce il prezzo del successo.