È finita l’epoca di Alfonso Signorini a Chi, il direttore Massimo Borgnis: “Gli sono grato”

Alfonso Signorini e Massimo Borgnis

Si è chiusa ufficialmente l'epoca di Alfonso Signorini nel settimanale Chi, non è più il direttore editoriale. Il direttore responsabile Massimo Borgnis ha pubblicato oggi un editoriale con il quale ha salutato i lettori da quella stessa pagina che per diciassette anni ha ospitato le riflessioni dell'ex conduttore del Grande Fratello Vip. Ha chiarito che la natura del noto magazine non cambierà. Poi ha rivolto parole di stima a Signorini.

Massimo Borgnis, nel primo editoriale su Chi, ha ringraziato il direttore editoriale uscente: "Ci ha salutato Alfonso Signorini, amico prezioso al quale devo eterna gratitudine". Con lui ha trascorso anni intensi fatti di "gioie" e "fatiche". Considera quella ricevuta in queste settimane "una pesante eredità" e ritiene che all'orizzonte per lui ci sia un compito difficile quanto entusiasmante da portare a termine. Tuttavia, intende seguire il corso che ha tracciato l'ex direttore sapendo di potersi avvalere dell'esperienza della sua redazione. Dopo avere ringraziato l'Editore, ha invitato i lettori a scrivergli per poter instaurare con lui, lo stesso rapporto confidenziale che c'era con Alfonso Signorini.

Massimo Borgnis, direttore responsabile di Chi

Chi è Massimo Borgnis. Il direttore responsabile di Chi ha 65 anni e ha mosso i primi passi della sua carriera come giornalista sportivo. Nel corso della sua lunga esperienza professionale, poi, è stato caporedattore centrale sia di Gente che di Tv, Sorrisi e Canzoni. Quindi è approdato al settimanale Chi dove, come dicevamo, ricopre il ruolo di direttore responsabile.

Alfonso Signorini e l’addio a Chi e al GF Vip

Quanto ad Alfonso Signorini, il sessantunenne ha raccontato di volere iniziare una nuova vita, probabilmente lontano dai riflettori ma questo al momento non è dato saperlo con certezza. L'ex direttore editoriale di Chi ha precisato che la decisione di fare un passo indietro non sarebbe dovuta in alcun modo allo scandalo che lo ha travolto dopo le puntate di Falsissimo in cui Fabrizio Corona ha divulgato le sue chat private. Signorini ha dichiarato che è una decisione che stava maturando già da tre anni, quando chiese di lasciare la direzione a Massimo Borgnis. Un percorso che via via ha portato alla comunicazione dello scorso ottobre. Nel corso di un incontro con l'azienda, infatti, Signorini ha comunicato l'intenzione di lasciare anche la direzione editoriale di Chi.