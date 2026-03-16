La Pennincanza sbarca su Rai2, altro successo di Fiorello: “In onda tutte le mattine dalle 7:10”

Novità nel palinsesto Rai per Rosario Fiorello. Lo showman ha annunciato che La Pennicanza, il programma che conduce insieme a Fabrizio Biggio, arriverà anche su Rai2. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima diretta su Radio2: a partire da mercoledì 18 marzo, il programma sarà trasmesso sulla seconda rete Rai1 dalle 7:10 del mattino. “Pensate, da mercoledì questa trasmissione la si potrà vedere sulla rete delle reti, Rai2! La mettiamo alle 7.10, sarà una replica, però noi qualcosa la dobbiamo dare a chi si sveglia la mattina, perché il pubblico del mattino è esigente. Poi ci sono i bambini a quell’ora che si preparano per andare a scuola, quindi magari ci saranno delle cose inedite solo per la mattina”, ha spiegato Fiorello, annunciando quindi la possibilità che il programma si apra anche nei confronti di un pubblico giovanissimo.

Fiorello si riprende la fascia di Viva Rai2

La trasmissione permetterà a Fiorello di tornare in onda nella stessa fascia già occupata con Viva Rai2!, il varietà che aveva riportato Fiorello alla conduzione quotidiana sempre insieme al collega Biggio. Una scelta della Rai, come raccontato dal mattatore che ha chiarito che, di fronte alla richiesta di vertici di tornare a occupare uno slot in tv come fino a qualche anno fa, si è chiesto divertito se si trattasse di una punizione o di una promozione.

La Pennincanza resterà in onda anche su Rai Radio2

Rispetto alla messa in onda attuale, non cambierà nulla all’interno della fascia che Fiorello e Biggio occupano in radio. L’appuntamento con La Pennicanza resta quello consueto del primo pomeriggio su Rai Radio2. Quella che andrà in onda a partire da mercoledì 18 marzo sarà una replica di quanto già andato in onda il giorno prima, con una serie di aggiunte pensate per il pubblico formato dai bambini.