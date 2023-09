Il ritorno di Viva Rai2 con Fiorello, lo spot conferma quando inizia: ci sono due novità Il canale ufficiale X (ex Twitter) di Viva Rai 2 ha confermato la data di inizio della fortunata trasmissione di Fiorello: c’è una grande novità.

Il canale ufficiale X (ex Twitter) di Viva Rai 2 ha confermato la data di inizio della fortunata trasmissione di Fiorello. "Abbiamo bisogno anche di voi", si legge nel tweet, "Fate il vostro gioco". Nello spot passano in rassegna dei manifesti da ricercato con i protagonisti dello show: Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e c'è persino Roberto Sergio, l'amministratore delegato della Rai con cui Fiorello ha più volte improvvisato delle gag in diretta. Sappiamo quando inizia e dove: ci sono due novità molto importanti.

Quando inizia Viva Rai 2 e a che ora parte la mattina

Ci sono due novità rilevanti sulla nuova stagione di Viva Rai 2. La prima è la location. Come è noto, i condomini di Via Asiago, la strada che ha ospitato tutta la prima stagione, non erano felici che la trasmissione di Fiorello andasse in onda proprio lì per una serie di ragioni d'ordine pubblico. La nuova location è stata trovata al Foro Italico di Roma. In ragione di questa novità, la glass room sarà molto più grande di quella dello scorso anno, considerato che ci sarà molto più spazio perché sarà allestita all'interno del parcheggio del complesso sportivo del CONI. La nuova stagione di Viva Rai2 inizia il 6 novembre. Cambia anche l'orario: alle 7 del mattino, ovviamente su Rai2. In pratica, la trasmissione anticipa di un quarto d'ora rispetto alla normale tabella di marcia.

Il cast ufficiale di Viva Rai 2

Scherzi a parte, nel cast ufficiale al fianco di Fiorello sono confermati Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e, ovviamente, il simbolo dello show: Ruggiero Del Vecchio, l'attempato vecchietto. Ci sarà il corpo di ballo, vero fiore all'occhiello dello show, che anche quest'anno è diretto da Luca Tommassini. Lo show, ogni giorno, avrà ospiti diversi dal mondo dello spettacolo e non perderà la sua identità legata alla lettura e a un commento dissacrante alle notizie di attualità.