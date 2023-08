Quando inizia Viva Rai 2, novità e conferme dello show di Fiorello “traslocato” al Foro Italico La seconda edizione di Viva Rai2! dovrebbe iniziare in autunno e sarà collocata nella medesima fascia del mattino. Dopo il contenzioso con i residenti di via Asiago, la glass room di Fiorello si sposterà nel complesso sportivo del Foro Italico, che già ospita le produzioni Rai.

A cura di Giulia Turco

Viva Rai 2 è stato confermato per la seconda edizione. Dopo il successo del debutto, il format del mattino condotto da Fiorello si è trovato costretto a traslocare con la sua Glass room dai marciapiedi di via Asiago, a Roma, verso il complesso del Foro Italico, contesto di studi già adibito alle produzioni televisive Rai, dove Fiorello potrà proseguire indisturbato con il suo show del mattino.

Data di inizio e cast di Viva Rai 2 seconda edizione

Stando alle indiscrezioni trapelate da TvBlog, la seconda edizione di Viva Rai2! dovrebbe iniziare lunedì 6 novembre e sarà collocata nella medesima fascia del mattino. Ancora da stabilire, invece, la durata del programma, che è possibile possa proseguire fino a maggio 2024 e comprendere la settimana del Festival di Sanremo. In quanto al cast, al fianco di Fiorello sono riconfermati Fabrizio Biccio e Mauro Casciari, ma anche Ruggiero Del Vecchio, il “pensionato” del programma. Torna anche il corpo di ballo, diretto da Luca Tommasini, ai quali si aggiungeranno nuovi ballerini oltre a quelli già presenti lo scorso anno.

Fiorello cambia location e lascia Via Asiago

Come anticipato, la glass room del programma si sposterà da via Asiago, dopo le proteste dei cittadini residenti nella zona che hanno lamentato eccessivo movimento già alle prime luci dell’alba, con tanto di musica, coreografie e di affollamenti di curiosi attorno alla glass room. Dopo aver preso in considerazione diverse location, la produzione ha deciso di spostare lo studio nel complesso del Foro Italico, che ospita il celebre auditorio di Ballando con le stelle. Nello specifico, sembra che la glass room di Fiorello sarà più grande di quella dello scorso anno e che sarà allestita nel parcheggio del complesso sportivo del CONI. Rai avrebbe trattato proprio in questi giorni con Sport e Salute, l’ente governativo che gestisce il complesso, per avere l’autorizzazione.