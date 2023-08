Fiorello ha una nuova sede per Viva Rai 2, lo show del mattino si sposta al Foro Italico Un video pubblicato da Mauro Casciari sui social svela dove si sposterà il programma dopo le proteste dei cittadini di Via Asiago. Si tratta del complesso sportivo del Foro Italico.

A cura di Andrea Parrella

Sciolte le riserve sulla nuova sede di Viva Rai 2. Dopo le problematiche connesse alle proteste dei cittadini romani di Via Asiago, lo show del mattino di Fiorello si sposta al Foro Italico. L'annuncio arriva tramite un breve promo pubblicato sui social da Mauro Casciari, che inquadra lo spazio in cui sorgerà il nuovo glass. Si tratta proprio del Foro Italico, il vasto complesso sportivo alla base di Monte Mario, che include lo stadio Olimpico e anche i campi da tennis dove si svolgono gli Internazionali di Roma ogni anno.

Il video di Mauro Casciari con l'annuncio della nuova location

Si risolve così, dunque, l'annosa questione della sede per quello che è stato senza ombra di dubbio il programma più sorprendente della scorsa stagione televisivo. Partito in autunno inoltrato, lo show con Fiorello, Francesco Biggio e Mauro Casciari ha trasformato in poche settimane la fisionomia degli ascolti di Rai2 e anche quella del quartiere in cui andava in scena. L'installazione del glass all'esterno degli studi Rai in via Asiago pareva inizialmente innocua, ma nel giro di poche settimane, tra le coreografie all'esterno dello studio e l'arrivo di molti fan della trasmissione, Viva Rai 2 è diventato un elemento di disturbo per il vicinato, intralciando il traffico e alterando la quiete della zona.

Le candidature dei quartieri romani

Era stato lo stesso Fiorello, dopo qualche incertezza e la sensazione che lo stesso show potesse essere a rischio, a tagliare la testa al toro ed escludere categoricamente Via Asiago come location per la prossima stagione. Tante le candidatura spontanee di diversi quartieri, con Fiorello che aveva ringraziato pubblicamente così: "Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per Viva Rai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l'Amore che ci sta arrivando". Alla fine, però, l'ha spuntata proprio lo spazio del Foro Italico, dove lo showman avrà modo di sbizzarrirsi sfruttando una zona che non è caratterizzata da intralcio di auto.

Quando riparte Viva Rai 2

Quanto alla data di partenza di Viva Rai 2 tutto resta incerto. Lo stesso promo lanciato da Casciari indica un generico "prossimamente". Dalla Rai nessun segnale preciso su un'ipotetica finestra temporale per la ripartenza del programma.