Techetechetè Show, Fiorello ringrazia Flavio Insinna: “Emozionato e commosso” Fiorello celebrato nella serata di Techetechetè Show. Dopo il successo di pubblico, con il 20% di share, lo showman siciliano ringrazia la Rai e il conduttore con un tweet.

A cura di Andrea Parrella

La prima serata di Rai1 di venerdì 8 settembre è stata un regalo per gli appassionati di televisione e, in particolare, della carriera di Fiorello. Il Techetechetè Show a lui dedicato è stato il programma più seguito della serata, con 3.145.000 spettatori pari al 20.8% di share. Un successo che certifica il buon ritorno dell'operazione Techetechetè Show, con gli speciali affidati alla conduzione di Flavio Insinna, ma anche l'amore del pubblico per Fiorello, vero esempio di teca vivente, vale a dire di qualcuno che ha scritto la storia della televisione e sta continuando a scriverla mentre la televisione si prodiga già nella sua celebrazione.

Techetechetè Show, le parole di Fiorello

Una serata per la quale non poteva mancare il ringraziamento, stringato ma inevitabile, dello stesso Fiorello, che a fine serata, dopo aver visto la sua carriera ripercorsa in lungo e in largo grazie alle immagini Rai, ha pubblicato un tweet in cui ha ringraziato proprio il conduttore, Flavio Insinna, così come la squadra che ha confezionato lo speciale: "Emozionato e commosso", ha scritto sui social.

Lo speciale dedicato allo showman siciliano

Dal trionfo di Stasera Pago Io a Il più grande spettacolo dopo il weekend, i Sanremo da concorrente e da conduttore, le ospitate nei più grandi show della Rai e ancora le imitazioni, i momenti corsari, Viva Radio 2, Viva RaiPlay, l'incontro con Mina, il sodalizio con Amadeus, l'addio commosso a Maurizio Costanzo, la celebrazione di Pippo Baudo, i duetti con Raffaella Carrà. Sono tanti i momenti raccolti nel Techetechetè Show dedicato a Rosario Fiorello, andato in onda su Rai1 ma disponibile su RaiPlay. Quella di Fiorello è una carriera incredibile che, per fortuna, è per lo più conservata negli archivi del servizio pubblico. Un bagaglio prezioso che andrà arricchendosi nelle prossime stagioni, anche in relazione al ritorno dello showman in pianta stabile nei palinsesti con Viva Rai 2, vera sorpresa dell'ultima stagione televisiva.