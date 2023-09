TechetecheShow – Viva Fiorello, Insinna racconta lo showman nell’ultima puntata in onda l’8 settembre Venerdì 8 settembre, in onda su Rai1, l’ultima puntata di TechetecheShow. Flavio Insinna ripercorrerà la brillante carriera di Rosario Fiorello.

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 8 settembre, Rai1 lascerà spazio all'ultima puntata di TechetecheShow. Dopo gli speciali su Gianni Morandi e Claudio Baglioni, arriva Viva Fiorello. Flavio Insinna ripercorrerà la lunga e brillante carriera dello showman che si prepara a tornare in tv con VivaRai2.

TechetecheShow, Flavio Insinna racconta Rosario Fiorello

Venerdì 8 settembre, alle ore 20:30, in onda su Rai1 TechetecheShow – Viva Fiorello. Flavio Insinna racconterà Rosario Fiorello partendo dalla Sicilia, terra natale dello showman. La Rai, tramite un comunicato ufficiale, ha svelato le incantevoli location che faranno da sfondo al racconto:

Catania, Taormina con il suo panorama mozzafiato e il meraviglioso teatro antico faranno da sfondo al racconto di Flavio Insinna che ripercorrerà le tappe della carriera artistica dello showman grazie a un’accurata selezione delle immagini custodite negli archivi Rai.

Fiorello torna con Viva Rai2 dal 6 novembre

Finalmente c'è la data. Viva Rai2 tornerà in onda a partire da lunedì 6 novembre. Come gli spettatori ben sanno, lo show mattutino di Fiorello ha dovuto togliere le tende e abbandonare Via Asiago. Troppe le proteste dei residenti che lamentavano la musica alta all'alba e la confusione e i disagi causati da coloro che accorrevano da tutta Italia per assistere al programma di Fiorello dal vivo. Lo showman ha chiarito sin da subito di non essere disposto a realizzare la trasmissione in uno studio televisivo, perché ciò avrebbe snaturato il format. Alla fine, è stata trovata la location ideale. La nuova edizione di Viva Rai2, in onda da lunedì 6 novembre, si terrà accanto alle piscine del Foro Italico a Roma. Stavolta non dovrebbero esserci problemi o imprevisti. L'area prescelta non presenta palazzi nelle immediate vicinanze. Così, sarà possibile intrattenere e divertirsi, senza disturbare.