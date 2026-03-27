Era Milo Infante il collega con cui si è arrabbiato Bruno Vespa: l’invito a boicottare Porta a Porta

Il giallo del palinsesto Rai si è chiuso: il “maleducato che sfora” cui faceva riferimento Bruno Vespa sarebbe il conduttore di Ore14 Milo Infante. Ma nella guerra dei secondi, Infante non abbassa la testa. Al contrario, rivendica la puntualità dei suoi programmi e lancia un guanto di sfida al conduttore di Porta a Porta: “Restate su Rai 2”.

Il mistero è risolto: il “colpevole” ha un nome e, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di chiedere scusa. Il destinatario della “sottomessa preghiera” (più una sfuriata in piena regola, a dire il vero) di Bruno Vespa contro i presunti sforamenti su Rai2 è ufficialmente Milo Infante. Nella puntata di ieri, giovedì 26 marzo, il conduttore di Ore14 di sera ha raccolto il guanto di sfida lanciato dal patriarca di Porta a Porta, mettendo in scena una replica che ha tutto il sapore di una vendetta. Senza mai nominare direttamente il padrone di casa dello storico approfondimento politico di Rai1, Infante ha volutamente chiuso la puntata con precisione chirurgica. Una chiusura che, cronometro alla mano, gli ha permesso di rispondere per le rime alle accuse di maleducazione televisiva:

Questa è una trasmissione estremamente puntuale nel dare la linea ai programmi che seguono. Non altrettanto la partenza: ci chiamiamo Ore 14 ma partiamo alle 14:10. Ma noi le regole le conosciamo, le rispettiamo e soprattutto rispettiamo l’azienda che dà lavoro al sottoscritto e alla sua squadra.

Il dispetto di Milo Infante a Bruno Vespa: “Restate su Rai2”

Ma il vero capolavoro di Infante è arrivato nel finale della sua stoccata. Consapevole della pretesa di Vespa che i colleghi si togliessero di mezzo per lasciargli campo libero senza sovrapposizioni, Milo ha rispedito al mittente l'attacco e per ben due volte, prima e dopo la pubblicità, ha ribadito con fermezza: “L’invito ai telespettatori di Rai2 è di restare su Rai2”. Un invito esplicito a non migrare verso Porta a Porta e verso quel collega che per primo aveva esasperato la questione in diretta.

L’errore di Bruno Vespa: si è arrabbiato nel giorno sbagliato

Sullo sfondo resta l'ironia di una vicenda nata da un clamoroso errore del volto di Rai1. Vespa, in diretta a Porta a Porta, si era lamentato di un presunto torto subito il mercoledì precedente, serata in cui però su Rai2 andava in onda Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile. Considerando che Infante occupa lo spazio del giovedì, il cortocircuito di Vespa è totale: ha sgridato la persona giusta, ma nel giorno sbagliato e per un “peccato” che Infante rivendica di non aver commesso. Una cosa è certa: dopo questo botta e risposta a distanza, il rapporto tra i due giornalisti sembra ormai ridotto ai minimi termini.