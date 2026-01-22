Bruno Vespa vs Milo Infante: “Avrebbe chiesto la chiusura anticipata di Ore 14 sera”

Il successo di Ore 14 Sera avrebbe irritato Bruno Vespa: voci riferiscono di pressioni ai vertici Rai per accorciare il programma di Milo Infante. Questa sera la trasmissione chiuderà a mezzanotte e mezza.

Voci di corridoio. Quelli di Viale Mazzini che questa mattina si sarebbero trasformati in un mezzo campo di battaglia. Stavolta a scontrarsi sarebbero stati due pesi massimi della programmazione Rai: da una parte Milo Infante con il suo Ore 14 Sera, dall'altra Bruno Vespa – triste, solitario y final – in costante calo di certezze.

Il fastidio di Vespa per il successo di Infante

Secondo quanto apprende Fanpage.it, Ore 14 nella sua estensione serale avrebbe iniziato a dare parecchio fastidio al conduttore storico di Porta a Porta. Non è un mistero che Milo Infante abbia costruito un pubblico fedele e numeroso, capace di seguirlo anche nelle fasce orarie più impegnative.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata ieri sera, quando la celebrazione del trentennale di Porta a Porta in prima serata non ha prodotto gli ascolti sperati. Un calo che avrebbe fatto scattare l'allarme e, soprattutto, avrebbe innescato una serie di telefonate ai piani alti.

Le voci di pressioni

Secondo le nostre fonti, Bruno Vespa avrebbe fatto arrivare chiare pressioni alla dirigenza Rai. Il messaggio sarebbe stato inequivocabile: Ore 14 Sera deve terminare prima dell'inizio di Porta a Porta. La sovrapposizione, secondo questa ricostruzione, sarebbe diventata insostenibile per il programma di approfondimento politico, che in seconda serata si gioca una parte importante della sua audience.

E così, come per magia, già dalla puntata di questa sera Ore 14 Sera di Milo Infante terminerà esattamente a mezzanotte e mezza. Un orario preciso, chirurgico, studiato per evitare qualsiasi tipo di competizione con Porta a Porta che va in onda subito dopo.