La rabbia di Bruno Vespa contro “un programma Rai che sfora”: ce l’ha con De Martino, Sciarelli o Infante?

Si arrabbia Bruno Vespa in apertura della puntata di Porta a Porta del 25 marzo. Il giornalista ha chiesto ai vertici Rai di fare in modo che siano rispettati gli orari di inizio e fine trasmissioni per evitare sovrapposizioni col suo programma. Ce l’aveva con Stefano De Martino, Milo Infante o Federica Sciarelli?

Nella seconda serata del 25 marzo, mentre le trasmissioni tv dedicate all’attualità ribollivano nella trepidante attesa di commentare le fresche dimissioni della ministra Daniela Santanché – un addio consumatosi su “gentile invito” della premier Giorgia Meloni – negli studi di Porta a Porta l’atmosfera è apparsa tutt’altro che distesa. Bruno Vespa, evidentemente contrariato, ha scelto di aprire la puntata con una “cortese e sottomessa preghiera” rivolta ai piani alti di viale Mazzini affinché nessun’altra trasmissione di approfondimento si sovrapponesse allo spazio televisivo a lui concesso.

Bruno Vespa ai vertici di viale Mazzini: “Facciano rispettare le regole”

Come testimoniato da un video postato dal giornalista Giuseppe Candela su X, Vespa si è rivolto direttamente ai vertici aziendali dopo l’affronto apparentemente subito. "Vorrei rivolgermi ai responsabili di questa azienda perché facciano rispettare le regole. L’abbiamo chiesto mercoledì scorso. C’è una trasmissione su Rai2, approfondimento su approfondimento, che se ne frega del limite orario e sfora sovrapponendosi a noi. Non è buona educazione. Alla mia azienda, quella in cui vivo da 60 anni, chiedo la cortesia di ripristinare le regole”, si è lamentato il giornalista chiedendo che la sua seconda serata resti un recinto sacro e inviolabile. Se lui deve iniziare, le altre trasmissioni di approfondimento devono terminare. Il problema, però, è che nel lanciare la sua invettiva, Vespa sembra essersi perso nel labirinto dei canali. Non è chiaro, infatti, a quale trasmissione di Rai2 “colpevole della sovrapposizione” il conduttore di Porta a Porta si riferisse.

Chi è il “conduttore maleducato” che ha fatto arrabbiare Bruno Vespa?

Qual è la trasmissione colpevole di avere chiuso in ritardo, sovrapponendosi al longevo format di Rai1, in onda in seconda serata tutti i martedì, mercoledì e giovedì? Stando agli indizi – confusi – forniti da Bruno (che ha parlato di un programma di approfondimento che va in onda il mercoledì su Rai2) i papabili sospettati sono tre:

Il primo è Stefano De Martino che su Rai2, il mercoledì, imperversa con Stasera tutto è possibile. È stato lui a chiudere in ritardo, provocando l’ira di Vespa? Possibile, ma definire STEP “un programma di approfondimento” richiede uno sforzo di fantasia che nemmeno il miglior direttore artistico di Sanremo possiede.

La seconda sospettata è Federica Sciarelli. Lei sì che fa approfondimento con Chi l'ha visto?. Peccato che la Sciarelli sia la colonna portante della cronaca nera in onda su Rai3, mentre Vespa ha puntato il dito esplicitamente contro Rai2. A meno che Bruno non abbia confuso i tasti del telecomando, Federica sembrerebbe essere scagionata.

Il terzo e ultimo sospettato è Milo Infante che, con il suo Ore 14 di sera, si occupa di cronaca e approfondimento su Rai2. Sarebbe il “colpevole” perfetto se non fosse per un piccolo dettaglio: Infante va in onda di giovedì e non di mercoledì come indicato da Vespa.

A chi tra i tre si riferiva il giornalista, impegnato nel tentativo di arginare lo strapotere concorrente di un collega di rete? È uno tra Sciarelli, Infante o De Martino il destinatario della rabbia del supremo capo dello studio di Porta a Porta?