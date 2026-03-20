Mara Venier non condurrà Domenica In, l’ipotesi di un addio si fa concreta e apre la strada a nuove conduzioni

Mara Venier non sarà alla conduzione di Domenica In il prossimo anno. È quanto emerso durante un’intervista a Fanpage, ascoltata nel format Non è la Tv e che apre non solo alla possibilità che l’ipotesi si concretizzi, ma che si debba pensare davvero a chi possa prendere il suo posto nel contenitore pomeridiano di Rai1.

Mara Venier non condurrà Domenica In il prossimo anno. Questo è quanto emerso in un'intervista che la conduttrice ha rilasciato a Fanpage.it, ascoltata durante il format Youtube Non è la Tv, dopo quando avvenuto in puntata tra Teo Mammucari e Peppe Iodice, che ha avuto anche strascichi nel post trasmissione, durante la quale ha parlato anche del futuro del contenitore domenicale di Rai1.

Mara Venier e l'abbandono di Domenica In

"Ho sempre detto è l'ultima puntata e poi non è stato così" a domanda diretta sulla sua permanenza a Domenica In, questa è la prima risposta di Mara Venier che aggiunge: "Quest'anno non lo dico neanche, non ho detto niente, evidentemente ci sarà un perché". Una risposta non argomentata dalla conduttrice che, però, durante la diretta di Non è al Tv viene sviscerata al punto da lasciar intendere che questa del 2026 sarà la sua ultime conduzione: "Ci sono una serie di elementi che vanno al di là del motivo televisivo e professionale" chiosa Gennaro Marco Duello che ha intervistato la zia della tv italiana dopo quanto accaduto dietro le quinte del suo programma e raccontato proprio sulle pagine di Fanpage. La notizia sembra ormai certa, ma è chiaro che finché non ci sarà una conferma definitiva da parte della Rai, bisogna attenersi solamente alle parole della conduttrice.

Chi potrebbe condurre Domenica In?

Il punto nevralgico della questione, però, resta chi potrebbe condurre il programma una volta che Mara Venier decida di congedarsi dopo anni di onorata carriera televisiva. I nomi ipotizzati per una possibile conduzione sono ancora piuttosto fumosi, forse perché probabilmente in questi anni non si era mai arrivati al punto che la conduttrice valutasse, davvero, l'ipotesi di andar via. Ora che la possibilità si fa più concreta è nell'ambiente Rai che bisognerà cercare il prescelto o la prescelta che possa imbarcarsi in questa nuova avventura televisiva. Il programma della domenica pomeriggio ha una valenza in palinsesto, Domenica In è un contenitore che ha vissuto anni di alti e bassi e che proprio con il ritorno di Mara Venier ha ritrovato i fasti di un tempo, quando era l'unico programma a catalizzare l'attenzione del pubblico.

Tra i nomi possibili, come suggerito anche durante la diretta di Non è la Tv, potrebbe esserci il giornalista Alberto Matano, che ha trovato la sua dimensione con La Vita in Diretta, ma si è spinto anche in territori dedicati più all'intrattenimento come la conduzione de La Notte degli Oscar. Giornalista Rai, dalla conduzione misurata, che potrebbe rappresentare il compromesso perfetto per un prodotto di infotainment. L'uomo Rai per eccellenza, però, è ormai da anni Stefano De Martino, a cui la conduzione di Domenica In, ora come ora, sarebbe difficile da affidare, vista la conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo che, di fatto, gli occuperà gran parte del tempo. Tanti sarebbero i volti Rai a cui poter pensare per dar vita anche a un prodotto nuovo, che goda anche di una narrazione diversa da quella degli altri show e talk televisivi, che mantenga la dimensione "casalinga" ma che dia spazio anche all'attualità e soprattutto diventi un punto di ritrovo per gli ospiti.

Nel pomeriggio della domenica, ad esempio, c'è già Francesca Fialdini che con Da Noi a Ruota Libera ha trovato la sua dimensione, ma che potrebbe anche tentare un salto, sebbene fu lei stessa, qualche anno fa, a dichiarare: "Io penso che Domenica In sia Mara Venier, si è creata una fortissima identità, una simbiosi tra lei e il titolo. In definitiva, nessun altro potrebbe condurre Domenica In al posto suo e, secondo me, chiunque si troverà ad occupare quello spazio dovrà portare un altro progetto". Al momento, quindi, si naviga a vista, con la consapevolezza che ereditare un contenitore come Domenica In non sarà un'impresa semplice per chiunque verrà dopo la zia della Tv.