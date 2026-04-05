Claudio Bisio stuzzica Mara Venier: “Mi hanno offerto il tuo posto a Domenica In l’anno prossimo”

Ospite della puntata pasquale di Domenica In è stato Claudio Bisio, l'attore e conduttore sarà protagonista dal 9 aprile di una fiction su Rai1, Uno sbirro in appennino, di cui ha parlato nel salotto televisivo di Mara Venier. Durante l'intervista tra i due è scattato un siparietto simpatico sulla conduzione del noto contenitore domenica di Rai1, che dal prossimo anno non vedrà la storica conduttrice al timone.

La battuta di Claudio Bisio a Mara Venier

Nuova avventura televisiva per Claudio Bisio, protagonista della nuova fiction di Rai1 che farà compagnia agli italiani a partire da giovedì 9 aprile. L'attore milanese, reduce dall'ultima conduzione di Zelig insieme a Vanessa Incontrada, nel raccontare cosa il pubblico dovrà aspettarsi dalla nuova fiction, rivolgendosi a Venier le fa una battuta che scatena da subito l'ilarità della conduttrice: "Sai Mara, mi hanno fatto una proposta, prendere il tuo posto il prossimo anno a Domenica In". Nel rispondere la padrona di casa dello show pomeridiano del weekend scoppia a ridere e aggiunge: "Ah, ma sono molto contenta, ma allora devi invitarmi". E Bisio anche un po' sorpreso: "Ma è una battuta! Ma l'hanno presa tutti sul serio? Vabbè da ci penso se invitarti… dai, contatterò il tuo ufficio stampa".

Il totonomi su chi prenderà il posto di Mara Venier

Una battuta che, però, tocca un quesito a cui in Rai proveranno a rispondere nei prossimi mesi. La conduttrice, dopo anni di indiscrezioni su un suo possibile addio al programma, ha confermato che quest'anno sarà l'ultima conduzione di Domenica In. Emergono già i primi nomi su chi potrebbe prendere il suo posto, sebbene al momento non ci sia alcuna conferma. Tra i papabili c'è, senza dubbio, Alberto Matano, giornalista che ha trovato nell'infotainment la sua cifra stilistica, visto il successo di ascolti de La Vita in Diretta nel pomeriggio settimanale di Rai1. Spunta anche il nome di Caterina Balivo, già al timone de La Volta Buona che, a quanto pare, sarà confermato anche per la prossima stagione televisiva. Tra i nomi più chiacchierati ci sarebbe anche quello di Francesca Fialdini, che già occupa uno spazio la domenica pomeriggio, proprio dopo Domenica In, ma anche quello di Gabriele Corsi che, però, potrebbe cambiare anche l'impostazione dello show. Al momento, però, è ancora tutto in via di definizione e per luglio, quando ci sarà la consueta presentazione dei palinsesti, è probabile che si sarà trovato il successore più adatto.