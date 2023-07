Nuova foto di Noemi Bocchi nella stessa posa di Ilary Blasi, questa volta è ai Musei Vaticani Dopo il caso della foto in aereo, Noemi Bocchi torna a postare sui social uno scatto che sembra ricordare una posa già assunta da Ilary Blasi. Questa volta è accaduto durante la visita ai Musei Vaticani.

A cura di Stefania Rocco

Noemi Bocchi, in visita alla Cappella Sistina con Francesco Totti, torna a esibire una posa che ricorda Ilary Blasi. Era accaduto già in passato quando la nuova compagna dell’ex capitano della Roma si era lasciata fotografare mentre guardava fuori dal finestrino di un aereo privato. Questa volta, invece, a fare da cornice al secondo episodio di questa serie sono stati i Musei Vaticani.

Noemi Bocchi e la visita ai Musei Vaticani

In visita ai Musei Vaticani insieme al compagno Francesco Totti, Noemi sfoggia felice le chiavi della Cappella Sistina ricevute per una visita privata. Lo scatto ricorda molto quello postato da Ilary tra le sue Instagram stories all’epoca in cui fu la conduttrice a concedersi una visita privata ai Musei Vaticani. Un caso oppure una provocazione da parte della 34enne romana che da tempo compare al fianco di Totti? Ufficialmente, tra le sue donne non c'è mai stato alcun contatto, né un commento che chiarisse la naturale- e l'eventuale esistenza – di un rapporto.

Noemi Bocchi è la compagna di Francesco Totti

Noemi Bocchi è da più di un anno la compagna ufficiale di Francesco Totti. Trentaquattrenne romana, madre di due figli nati dal matrimonio con l’ex marito Mario Caucci, ha incontrato l’ex calciatore della Roma nel corso di un torneo di padel all’epoca in cui il matrimonio con Ilary Blasi non era ancora ufficialmente terminato. Totti ha confessato di avere cominciato a frequentare la nuova compagna solo dopo avere scoperto un tradimento della sua ormai ex moglie. Una circostanza che Ilary non ha mai negato, né ha voluto approfondire. Al momento, i due ex coniugi si trovano nel bel mezzo di una battaglia legale che definirà i contorni della separazione. Anche la conduttrice dell’Isola dei famosi ha ritrovato l’amore dopo l’allontanamento dall’ex marito. Da qualche mese frequenta l’imprenditore tedesco Bastian Muller.