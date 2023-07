Noemi Bocchi copia la posa di Ilary Blasi in aereo, la sfida social tra la compagna e la ex di Totti Tra le Instagram story di Noemi Bocchi è apparsa una foto che sembrerebbe fare concorrenza a quella postata da Ilary Blasi. La compagna di Francesco Totti siede sulla poltroncina di un aereo privato e guarda fuori dal finestrino mentre indossa un capello. Una posa “copiata” alla ex moglie di Capitano.

A cura di Stefania Rocco

Si infiammano le voci di concorrenza tra Noemi Bocchi e Ilary Blasi. È una foto arrivata dalle Instagram stories della compagna di Francesco Totti a far discutere sui social. In vacanza negli Stati Uniti insieme al compagno e ai loro figli, Noemi si è lasciata scattare una foto in cui compare seduta e rilassata sulla poltroncina di un aereo privato. La 34enne romana osserva pensosa fuori dal finestrino mentre indossa un cappello di paglia. Niente di insolito se non fosse per il fatto che era stata Ilary, qualche giorno prima, a pubblicare tra le sue stories una foto molto simile.

La foto postata per prima da Ilary Blasi

Anche Ilary si era lasciata fotografare mentre, seduta sulla poltroncina di un aereo (anche questo apparentemente privato), osservava fuori dal finestrino con il capo coperto da un cappello. Lo scatto ricorda moltissimo quello che Noemi avrebbe postato dal suo profilo Instagram qualche giorno dopo.

Noemi Bocchi in vacanza con Totti e i suoi figli

Al momento, Noemi si trova negli Stati Uniti insieme al compagno Francesco Totti e ai loro figli. A questo viaggio formato famiglia, oltre alla coppia, hanno partecipato Cristian, Chanel e Isabel che sono partiti insieme ai figli nati dal legame tra la nuova compagna del padre e l’ex marito Mario Caucci. Ilary, invece, è volata in Brasile per un romantico viaggio insieme al compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco con il quale fa coppia fissa da mesi. Si tratta di un momento felice per la conduttrice sotto il profilo privato. Le cose non andrebbero altrettanto bene dal punto di vista professionale visto che, con la decisione di Mediaset di “far saltare un turno” all’Isola dei famosi (paventata ma non ancora ufficializzata da Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo), Ilary potrebbe ritrovarsi senza programmi tv da condurre per almeno un anno.