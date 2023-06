Ilary Blasi tende la mano a Francesco Totti, ha insistito per riconsegnargli il centro sportivo Il centro sportivo Longarina rientra nella disponibilità di Francesco Totti. Per volere di Ilary Blasi, il legale della conduttrice ha riconsegnato all’entourage dell’ex capitano della Roma le chiavi della struttura.

A cura di Stefania Rocco

Il centro sportivo Longarina rientra nella disponibilità di Francesco Totti. Ne dà notizia Repubblica secondo la quale sarebbe stata proprio la volontà di Ilary Blasi a permettere il verificarsi di questo primo segnale distensivo che vede avvicinarsi le posizioni della conduttrice e del suo ex marito. Il centro sportivo di Ostia Antica era stato tra i motivi di contrasto tra Totti e la famiglia Blasi, un contrasto esacerbato dalla necessità – resa nota dal fratello di Totti – di rimandare l’evento organizzato in ricordo di Enzo Totti a causa dei lucchetti posti ai campi.

La contesa tra Totti e la famiglia di Ilary Blasi

Il centro sportivo era stato al centro della diatriba tra la Totti Soccer School, di proprietà del fratello di Francesco, e l’associazione sportiva dilettantistica Longarina, che fa capo alla sorella della conduttrice dell’Isola dei famosi. Di fronte alla possibilità di procrastinare la vicenda, nonostante le recenti disposizione del Tribunale, molto ha pesato la volontà di Ilary Blasi di restituire i campi di gioco ai bambini iscritti alla scuola calcio Totti Soccer school. La conduttrice avrebbe spiegato alla sua famiglia e al suo legale, Giuseppe Natale, di non avere intenzione di coinvolgere nella diatriba con l’ex marito persone che nulla c’entrano con tale vicenda. Stante la risolutezza di Ilary, il suo avvocato incontrerà lo staff di Totti per riconsegnare le chiavi della struttura. L’auspicio è che il gesto sia apprezzato.

Resta aperta la questione del risarcimento

Oltre a riconsegnare le chiavi della struttura, la società che fa capo a Silvia, sorella di Ilary Blasi, avrebbe deciso di abbassare la richiesta di risarcimento presentata alla Totti Soccer School da 70mila a 30mila euro. La diatriba tra la Longarina e la società di Totti, tuttavia, resta ancora aperta. La Asd di Silvia Blasi e la srl di proprietà della famiglia Totti, proprietaria dei terreni sui quali sorge la struttura. Secondo la sorella della conduttrice, esisterebbero dei debiti che la Totti Soccer School non ha saldato pari a 50 mila euro. La donna sostiene inoltre che la società che fa capo al fratello di Totti avrebbe chiesto il pagamento di 170 mila euro di locazioni arretrate che, nel corso della pandemia, Totti avrebbe deciso di non incassare, per poi richiederne successivamente il pagamento, violando l’accordo.