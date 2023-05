Battaglia legale con Ilary per la ‘Totti Soccer School’: cancelli chiusi e ragazzi mandati a casa La scuola calcio è di proprietà di Francesco Totti, ma gestita dalla famiglia di Ilary Blasi, che ha ricevuto un provvedimento di sfratto. Nel frattempo, però, la vecchia gestione ha messo i lucchetti agli ingressi.

A cura di Enrico Tata

Tra i beni su cui si sta combattendo la battaglia giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi c'è anche la scuola calcio ‘Totti Soccer School'. Gestita dalla famiglia della conduttrice con un contratto in scadenza a giugno, la società è però interamente di proprietà dell'ex numero 10 della Roma. Lo sfratto esecutivo è stato notificato il 13 aprile scorso, con il gestore che avrebbe dovuto sgomberare quanto di sua proprietà entro il 30 giugno prossimo.

Da alcuni giorni, però, l'accesso ai campi e agli spogliatoi è stato impedito con lucchetti ai cancelli e i bambini sono stati costretti a tornare a casa senza allenamento. Questo l'avviso inviato dalla società ai genitori dei ragazzi:

La s.s.d. a.r.l. Totti Soccer School, informa i suoi tesserati e le rispettive famiglie che oggi, in maniera totalmente arbitraria ed in assenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è stato chiuso ed impedito l’accesso ai campi e agli spogliatoi da parte del gestore dell’impianto. Tale ingiustificato e illegittimo atto di chiusura, di fatto, impedisce temporaneamente e sino a data da destinarsi, il regolare svolgimento della ordinaria attività sportiva programmata. Auspicando una pronta risoluzione del problema, si formula riserva di comunicare appena possibile la ripresa delle attività del settore agonistico e della scuola calcio. Ciononostante, si precisa che la proprietà del centro sportivo è e rimane in capo alla famiglia Totti. Ci scusiamo per il disagio. Distinti saluti la società Totti Soccer School”.

Insomma, l'ipotesi è che la chiusura dei campi sia stata un'operazione dei vecchi gestori che dovrebbero lasciare a breve gli impianti della Longarina. Stando a quanto si apprende, la società s.s.d. a.r.l. Totti Soccer School avrebbe già sporto denuncia alla Procura della Repubblica contro la famiglia Blasi e avrebbe chiesto formalmente di riaprire il centro sportivo. I tempi, tuttavia, potrebbero allungarsi a fine giugno, quando lo sfratto diventerà esecutivo. Il rischio è che per un mese intero la scuola calcio resti chiusa e che anche un appuntamento importante come il memorial Enzo Totti, dedicato al papà di Francesco e previsto per metà giugno, possa saltare.