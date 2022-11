Adesso la scuola di calcio di Totti rischia lo sfratto: la proprietaria è Ilary Blasi Tra i beni di cui l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi stanno discutendo in tribunale c’è anche il centro sportivo di via di Castel Fusano che porta proprio il nome di Totti.

A cura di Enrico Tata

La scuola calcio di Francesco Totti rischia lo sfratto. Tra i beni di cui l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi stanno discutendo in tribunale c'è anche il centro sportivo di via di Castel Fusano che porta proprio il nome di Totti. È stato comprato dalla famiglia nel 2003, ma adesso è di proprietà quasi esclusiva della moglie di Francesco che, stando a quanto riporta il Messaggero, è proprietaria al 90 per cento. Le restanti quote sono del cugino di Totti e del marito della sorella di Ilary.

Il presidente della società è inoltre Roberto Blasi, il papà di Ilary. Pur essendo proprietaria dal 2003 del centro sportivo, il cambio di nome da A.S.D. Axa Calcio in Totti Soccer school è avvenuto soltanto nel 2010. Dopo il passaggio di proprietà alla famiglia Blasi, il nome è cambiato in Ssd Sporting Club Totti. La famiglia di Ilary ha sostituito dirigenti e ha cercato di rilanciare la struttura, i cui incassi, in effetti, sono raddoppiati in pochi anni. Cuore dell'azienda è la scuola di calcio gestita da Riccardo Totti, il fratello del numero dieci giallorosso. Insomma, anche questa vicenda è al centro della vicenda legale che vede al centro la separazione della coppia.

La disputa legale tra Totti e Blasi è approdata in tribunale e nella giornata di ieri, 11 novembre, davanti al giudice delle settima sezione civile del tribunale di Roma Francesco Frettoni, si è svolta la seconda udienza. "Nessun accordo è stato raggiunto, ad oggi, tra le parti nella separazione, e quindi il riferimento a presunti rifiuti di Totti, o di terzi a lui vicini, è del tutto destituito di ogni fondamento. Non c’è altro da aggiungere", ha dichiarato l'avvocato di Totti.