Si accascia sul campo da calcio mentre gioca con gli amici: morto il 24enne Lorenzo Morellini Il ragazzo stava giocando con gli amici nel centro sportivo 'Le Camomille' di Ardea quando si è accasciato a terra. Secondo le prime informazioni, Lorenzo Morellini sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio.

A cura di Natascia Grbic

Lorenzo Morellini

Tragedia oggi ad Ardea, in provincia di Roma. Un ragazzo di 24 anni, Lorenzo Morellini, si è accasciato in seguito a un malore in mezzo al campo di calcetto dove stava giocando con gli amici, ed è morto. Il decesso è avvenuto nel centro sportivo ‘Le Camomille'. Secondo il medico legale che ha effettuato una prima ispezione sul corpo, il giovane sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata già restituita ai familiari per i funerali, che saranno celebrati nei prossimi giorni.

Per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lorenzo Morellini ha avuto un malore improvviso davanti i suoi amici, che inizialmente non hanno compreso che la situazione fosse così grave. È stato però immediatamente chiaro che la situazione era seria, ed è stata chiamata subito un'ambulanza, ma purtroppo gli operatori sanitari non sono riusciti a rianimare il 24enne, che è deceduto sul posto.

Al centro sportivo sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Anzio, che hanno avviato le indagini e ascoltato le persone presenti in quel momento, oltre ai gestori del centro sportivo. Al momento non è chiaro se il ragazzo soffrisse di qualche patologia o se quanto accaduto sia stato totalmente inaspettato.

Lorenzo era un giovane che amava giocare a calcio, e lo aveva fatto negli anni in numerose squadre locali. Sono in tanti in queste ore a ricordarlo con affetto: "Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Lorenzo Morellini, uno splendido ragazzo che è stato anche nostro calciatore. La morte è uno degli elementi della nostra esistenza, ma quando raggiunge un ragazzo così giovane, non lascia spazio alla ragione. Abbracciamo la famiglia di Lorenzo ed i suoi cari. Sarai per sempre un nostro pensiero, ciao Lorenzo".