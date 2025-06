video suggerito

Un’onda la trascina in acqua mentre gioca con un’amica a Terracina: 12enne muore dopo 3 giorni in ospedale Lo scorso mercoledì 18 giugno una 12enne è stata soccorsa in mare a Terracina (Latina) mentre si trovava in mare priva di sensi. La ragazzina, che aveva accusato un malore dopo essere stata trascinata da un’onda, è deceduta dopo tre giorni di ricovero in ospedale. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È deceduta questa mattina, sabato 21 giugno, all'ospedale Bambino Gesù di Roma, la 12enne colpita da un malore lo scorso mercoledì nelle acque del mare di Terracina (in provincia di Latina). La ragazzina stava giocando a riva insieme a un'amica quando all'improvviso si sarebbe sentita male. I primi a intervenire sono stati un bagnino e un operatore dell'Ares 118 fuori servizio. Dopo tre giorni di ricovero, i medici hanno dovuto constatare la morte cerebrale.

L'incidente si era verificato lo scorso mercoledì 18 giugno nei pressi della riva in zona Porto Badino, non lontano dalla foce del fiume Sisto. La ragazzina, che stava trascorrendo una giornata al mare insieme alla sua famiglia originaria della provincia di Frosinone, stava giocando insieme a un'amica quando sono state trascinate da un'onda anomala. Alcuni giovani che si trovavano nei paraggi e che hanno assistito alla scena hanno dato l'allarme, vedendo il corpo della 12enne colta da un malore galleggiare in acqua.

Un bagnino e un operatore dell'Ares 118 fuori servizio hanno iniziato le manovre di rianimazione, poi proseguire dai soccorritori della Croce Azzurra e il personale di un'auto medica. Una volta stabilizzata, i sanitari hanno trasportato la 12enne con la massima urgenza in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è stata ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva.

Le condizioni della ragazzina erano apparse subito critiche e non sarebbero mai migliorate nei tre giorni di ricovero. Nella mattinata di sabato 21 giugno i medici hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale della 12enne e hanno chiesto ai genitori l'autorizzazione per l'espianto degli organi.