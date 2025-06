video suggerito

Pescatori trovano una 12enne svenuta in mare e la salvano: soccorsa con l'eliambulanza è grave Tragedia sfiorata vicino Terracina, dove una 12enne svenuta in mare è stata salvata da alcuni pescatori. Soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù con l'eliambulanza ed è ricoverata in prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura in mare a Porto Badino vicino Terracina, dove una ragazzina di dodici anni è stata trovata svenuta in mare. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno, e sono avvenuti sul litorale della provincia di Latina. A recuperare la giovane dall'acqua sono stati dei pescatori, che hanno subito chiamato i soccorsi. La giovane è stata trasportata con l'eliambulanza in condizioni gravissime all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto la ragazzina era in vacanza sul litorale pontino. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, forse la giovane si è sentita male mentre faceva il bagno ed ha perso i sensi. Due ragazzi che stavano pescando hanno notato quella che sembrava essere una sagoma umana che galleggiava, a poca distanza dalla foce del fiume Sisto. Insospettiti, si sono avvicinati e l'hanno raggiunta, scoprendo che si trattava di una ragazza priva di sensi. Subito l'hanno afferrata e tirata fuori dall'acqua.

Nel frattempo hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalando il recupero di una giovane in mare in stato d'incoscienza, le cui condizioni di salute erano gravi. Sul posto ricevuta la richiesta d'intervento è giunta un'eliambulanza. Il personale sanitario ha preso in carico l'adolescente, trasferendola in volo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono serie e si trova ricoverata in prognosi riservata. Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.