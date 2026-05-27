Papa Leone soccorre un uomo svenuto per il caldo record durante l’udienza in Vaticano

Un uomo è svenuto a Piazza San Pietro per il caldo intenso di oggi. Papa Leone XIV lo ha soccorso. Oggi l’udienza generale del mercoledì e l’incontro con il premier Sanchez, prima del viaggio apostolico in Spagna.

Papa Leone XIV durante l’udienza generale di oggi in Vaticano (La Presse)

Papa Leone XIV ha soccorso un uomo svenuto per il caldo anomalo a San Pietro. È successo questa mattina, mercoledì 27 maggio, durante l'udienza generale a Piazza San Pietro, mentre la Capitale è stretta nella morsa di temperature record, da bollino rosso. Secondo quanto ricostruito l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra, presumibilmente a causa del caldo e dell'afa, mentre si trovava vicino al palco montato al centro del sagrato. Il malore non è passato inosservato al Pontefice, che con molta premura e attenzione è andato incontro all'uomo, per aiutarlo e accertarsi che stesse bene.

Solo quando è arrivato il personale sanitario e si è assicurato che il fedele fosse in buone mani, il Papa si è allontanato e ha proseguito il suo giro di saluti a Piazza San Pietro. I soccorritori già sul posto in presidio come di consueto, hanno raggiunto l'uomo e lo hanno portato via su una sedia a rotelle. Da quanto si apprende sta bene, si è trattato appunto di un malore dovuto al caldo intenso.

Il giro in papamobile e il ciclo di catechesi

Papa Leone XIV in udienza generale in Vaticano

Questa mattina Papa Leone XIV, in occasione dell'udienza generale, ha fatto un giro a bordo della papamobile scoperta, una jeep bianca, a Piazza San Pietro, per salutare da vicino i pellegrini e benedire i bambini presenti nella piazza. Oggi il Santo Padre ha incontrato circa 20mila fedeli. Ha proseguito poi il ciclo di catechesi su "I Documenti del Concilio Vaticano II", incentrando la sua meditazione sul tema "Costituzione Sacrosanctum Concilium. La riforma della liturgia: tradizione e sviluppo". Per il Pontefice il magistero conciliare "invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa, in materia liturgica, di propria iniziativa".

L'incontro con il premier spagnolo Sanchez

Papa Leone XIV e il premier spagnolo Pedro Sanchez

Prima della catechesi Papa Leone XIV ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez in udienza privata e gli ha donato una copia dell'Enciclica ‘Magnifica humanitas', il manifesto del suo pontificato, pubblicata il 25 maggio scorso. Dopodiché Leone sarà in Spagna e alle Isole Canarie dal 6 al 12 giugno, per il viaggio apostolico. Al centro dell'incontro con Sanchez i temi di guerre, migrazioni, importanza del multilateralismo e l'urgenza "di un impegno costante a sostegno della pace".