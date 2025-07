video suggerito

Schiacciato dal trattore mentre lavora il terreno, morto a 52 anni Gianluca Grilli Gianluca Grilli, 52 anni, è morto nella giornata di ieri in un incidente a Nazzano, alle porte di Roma. Mentre lavorava in un terreno agricolo di sua proprietà si è ribaltato con il trattore, rimanendo schiacciato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia ieri sera a Nazzano, alle porte di Roma. Un uomo di 52 anni, Gianluca Grilli, è morto dopo essere stato travolto dal trattore sul quale stava lavorando. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, ma l'allarme è stato lanciato solo in serata, quando i familiari non l'hanno visto tornare a casa. Preoccupati, sono andati a controllare nel terreno dove stava lavorando il 52enne, trovandolo schiacciato sotto il trattore. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, non c'è stato nulla da fare: Grilli era morto da ore, e gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Gianluca Grilli era andato a lavorare in un terreno di sua proprietà nel tardo pomeriggio, in modo da non dover stare con il trattore sotto il sole cocente di luglio. A un certo punto, mentre era sul mezzo, ha preso una buca, ribaltandosi. Un incidente tremendo che non gli ha lasciato scampo: il trattore, infatti, lo ha travolto schiacciandolo e uccidendolo. Il 52enne non è riuscito a chiamare i soccorsi, forse perché morto praticamente nell'immediato. Quando i familiari hanno visto che non tornava, sono corsi a controllare cosa fosse accaduto, trovandosi di fronte a una scena che mai avrebbero voluto vedere.

La dinamica di quanto accaduto è abbastanza chiara, si è trattato di un incidente imprevedibile. Per questo il magistrato ha disposto immediatamente il dissequestro della salma, in modo che la famiglia possa procedere subito con i funerali e l'ultimo saluto al proprio caro.