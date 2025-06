video suggerito

Tragedia in stazione; si sente male mentre aspetta il treno, si accascia e muore in banchina a 57 anni Dramma nella stazione Stella Polare lungo la Metromare, ex Roma-Lido, dove un uomo che stava aspettando il treno si è sentito male ed è morto. Aveva 57 anni. Il corpo è rimasto in banchina per tre ore.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Drammatica mattinata a Roma, dove un uomo di 57 anni ha avuto un malore mentre aspettava il treno in banchina, si è accasciato a terra ed è morto. Stava parlando al telefono in banchina, in attesa del treno della Metromare, ex Roma-Lido, che lo avrebbe portato a Roma. Era al sole, circondato dalle persone, altri viaggiatori e altre viaggiatrici come lui diretti nel centro della capitale. Ha accusato un forte dolore, si è accasciato a terra. Pochi minuti dopo è morto.

Si accascia e muore in stazione: cosa è successo

I fatti risalgono alla mattinata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, nel corso della mattinata, verso le ore 10. Non è chiaro cosa abbia portato alla morte dell'uomo. È successo all'improvviso. Si è accasciato a terra ed è morto sul colpo. A nulla è servito l'arrivo dei soccorsi alla stazione di Stella Polare che avrebbero trasportato d'urgenza l'uomo nell'ospedale Grassi a neanche un chilometro dalla stazione. Prima ancora, altri viaggiatori hanno provato ad aiutarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

L'arrivo dei soccorsi alla stazione della Metromare: il corpo rimasto in banchina per tre ore

Una volta arrivati sul posto, gli operatori del pronto soccorso sanitario non anno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Il corpo è stato coperto con un telo ed è rimasto sul telo per oltre tre ore. Al fianco del corpo viaggiatori e viaggiatrici hanno continuano a salire e scendere dai convogli: la stazione non è mai stata chiusa. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X distretto Mare che hanno chiamato la polizia mortuaria, arrivati verso le 13.30 per portare via il corpo, soltanto tre ore dopo il dramma.