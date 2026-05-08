Cade sui binari della metro A mentre arriva il treno: paura a Roma, macchinista frena ed evita la tragedia

Paura questa mattina a Roma, sulla linea A della metro dove un uomo è caduto sui binari: il macchinista è riuscito a frenare e il malcapitato è stato prontamente soccorso.

È bastato un attimo e un uomo che era in attesa della metropolitana della linea A si è trovato fra i binari, sotto alla banchina, a pochi metri da un treno in arrivo. Paura a Roma nel corso della tarda mattinata di oggi, venerdì 8 maggio 2026, alla stazione di Lepanto, in pieno centro, nel quartiere Prati. È lì che il malcapitato è scivolato dalla banchina ritrovandosi fra i binari.

Cade dalla banchina e si ritrova sui binari mentre la metro è in arrivo

L'incidente, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze, ma soltanto tanta paura per l'uomo che si è quasi trovato faccia a faccia con il treno. Senza la prontezza della macchinista del convoglio, che vedendo l'uomo fra i binari ha prontamente attivato il freno, sarebbe avvenuta una tragedia. I fatti si sono verificati in pochissimo tempo. In un attimo l'uomo è caduto giù e in pochi minuti i presenti lo hanno aiutato a risalire, mentre il macchinista, come anticipato, ha frenato prontamente.

L'arrivo dei soccorsi: le condizioni dell'uomo caduto sui binari

L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori di Atac della metropolitana e quelli del personale sanitario del pronto soccorso del 118 che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato in ospedale. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al Santo Spirito, poco distante dalla fermata della metropolitana di Lepanto dove gli è stato assegnato, come riportato dall'edizione lcoale di Repubblica, un codice giallo e dove resta per ulteriori accertamenti: ha riportato una ferita alla testa, ma non si troverebbe in gravi condizioni.

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Scivola sui binari: paura in metro a Roma oggi

La prontezza della macchinista ha evitato il peggio: fortunatamente non ci sono state grandi conseguenze, ma soltanto tanta paura. Passati al vaglio i video dei sistemi di sorveglianza della stazione, sembra che l'uomo sia caduto sui binari per cause accidentali. Nessun particolare disagio e disservizio si è verificato dopo i fatti: la macchinista ha continuato il suo turno, nonostante lo stress subito. E quello di oggi per lei e il malcapitato resterà soltanto un brutto ricordo.