Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina a Guidonia: è ricoverata al Gemelli, denunciata la mamma

Una bimba di 11 mesi ha ingerito ketamina ed è finita in terapia intensiva al Gemelli. È stabile e i suoi valori sono nella norma. Denunciati la madre e due amici, indagini sulla dinamica.

Il policlinico Agostino Gemelli (da Google Maps)

Una bambina di appena 11 mesi è stata ricoverata ieri sabato 18 aprile al Policlinico Agostino Gemelli di Roma dopo aver ingerito accidentalmente della ketamina. La piccola ha iniziato a sentirsi male mentre si trovava insieme alla madre in un appartamento nella zona dell'Albuccione, periferia di Guidonia Montecelio. Attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva pediatrica diretto dal professor Giorgio Conti. È in condizioni stabili e presenta parametri vitali nella norma, così come la situazione neurologica.

Ricoverata al Gemelli, le sue condizioni sono stabili

Mamma e figlia si sarebbero trovate in visita presso una coppia di amici nella zona fra Guidonia e Roma. La madre ha notato subito che la bambina si stava sentendo male è ha allertato subito il 118. Un'ambulanza ha prelevato la piccola e l'ha portata al Gemelli intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato di Tivoli, che hanno avviato gli accertamenti per capire come la bambina sia arrivata ingerire la sostanza, che sugli adulti può avere anche effetti allucinogeni e dissociativi.

La mamma e gli amici denunciati per lesioni personali colpose

Non è ancora del tutto chiara la dinamica, ma sembra che una piccola dose sia stata lasciato incustodita nell'appartamento e che sia poi finita nel box dei giochi. Al termine delle verifiche, la madre della piccola e la coppia di amici sono stati denunciati per lesioni personali colpose. Ma il caso è attenzionato anche dal tribunale dei minori. Mamma e figlia, infatti, erano ospiti presso una casa famiglia.