Tullio Fasili scompare mentre coltiva l'orto a Cassino, ritrovato morto nel fiume Tullio Fasili è stato ritrovato morto a Cassino. Sabato scorso la denuncia della sua scomparsa, ieri i carabinieri ne hanno trovato il cadavere all'interno del fiume che scorre a ridosso del suo orto.

A cura di Alessia Rabbai

Tullio Fasili

Si è conclusa in tragedia la scomparsa di Tullio Fasili. L'ottantatreenne è stato ritrovato morto a Cassino. È successo ieri, domenica 15 giugno, nel territorio della provincia di Frosinone. Il suo corpo era nel fiume Gari, una volta recuperato non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, tra i quali quello della Società Theodicea Calcio: "Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Fasili per la scomparsa del Caro Tullio. Storica figura e rappresentante degli anni gloriosi di questa società. Riposa in pace".

Tullio Fasili è scomparso nel suo orto

Secondo quanto ricostruito sabato scorso Tullio era uscito di casa verso le ore 14 per recarsi nel suo terreno in via Frionale nella frazione di Sant’Angelo in Theodice. Amava infatti occuparsi del suo orto e dei suoi animali. Con il trascorrere delle ore i famigliari, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo nel terreno, ma lui non c'era e non rispondeva al telefonino. Preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

Il cadavere ritrovato nel fiume

Alle richerche hanno lavorato i carabinieri della Compagnia di Cassino e i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Frosinone. I militari, partendo dal terreno, hanno trovato la sua macchina, ma di lui nessuna traccia. A poca distanza dalla vettura c'era la sua camicia appesa ad un albero con lo smartphone all'interno di una tasca. Ciò che gli investigatori temevano è che fosse caduto nel fiume che costeggia il campo, un'ipotesi che purtroppo si è rivelata vera.

Forse a causa di un malore improvviso è finito in acqua e poi portato via dalla corrente a poche decine di metri di distanza. Ritrovato il cadavere e terminate le verifiche di rito sul posto, è stato trasferito in obitorio. Si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per eventuali successivi accertamenti, poi verrà riconsegnato alla famiglia per i funerali. I carabinieri cercano di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.