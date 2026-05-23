Precipita in un dirupo mentre cerca asparagi ad Anagni: morto l’ex assessore provinciale Franco Tanevini

È morto ieri, venerdì 22 maggio, Franco Tanevini, storico esponente del partito socialista di Frosinone. e del Lazio. Il 77enne è precipitato in un dirupo ad Anagni mentre raccoglieva asparagi.

Franco Tanevini

Franco Tanevini, ex assessore provinciale di Frosinone e comunale a Monte San Giovanni Campano, è morto ieri sera, venerdì 22 maggio, dopo essere caduto in un dirupo in una zona periferica di Anagni. Il 77enne, storico esponente del Partito socialista, era uscito per una passeggiata nei pressi di una vecchia cava dismessa per raccogliere asparagi selvatici, ma forse per una distrazione o un malore è precipitato per circa 50 metri. Quando due passanti hanno dato l'allarme in serata, per lui non c'era più niente da fare. "Ha rappresentato sempre un valido punto di riferimento per tutti", hanno commentato Gian Franco Schietroma e Massimo Calicchia, rispettivamente segretario regionale e provinciale del Psi.

L'incidente si è verificato in località Monti Fucigno, nella periferia di Anagni. Tanevini viveva a Porrino, frazione di Monte San Giovanni Campano, ed era uscito nel pomeriggio per raccogliere asparagi selvatici. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, probabilmente sporgendosi da un pendio per cercare di raggiungere una pianta, il 77enne è scivolato cadendo per circa 50 metri in un dirupo. Non vedendolo rientrare a casa, i familiari hanno dato l'allarme. A trovare il corpo ormai senza vita di Tanevini sono stati due residenti del posto, che durante una passeggiata si sono imbattuti sul 77enne.

In poco tempo sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Anagni con i vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi e il personale sanitario, ma i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso di Tanevini e procedere con il recupero del corpo. La salma è stata già riconsegnata alla famiglia e i funerali si terranno domani, domenica 24 maggio, alle 15:30 presso la chiesa dedicata a Maria Santissima del Buon Aiuto in località Porrino di Monte San Giovanni Campano.

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"La notizia dell’improvvisa morte di Franco Tanevini, avvenuta per un tragico incidente, ha colpito profondamente la comunità socialista", hanno scritto in una nota congiunta il segretario regionale Psi Lazio Gian Franco Schietroma e quello provinciale di Frosinone Massimo Calicchia: "Tanevini è stato per tanti anni un importante esponente del partito, avendo ricoperto egregiamente incarichi pubblici di rilievo, sia a livello comunale che provinciale. Ha rappresentato sempre un valido punto di riferimento per tutti". Tanevini, infatti, è stato assessore provinciale a Frosinone all'epoca della presidenza Francesco Scalia e anche comunale, eletto più volte come consigliere.