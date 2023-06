Famiglia Blasi fa mettere i lucchetti alla scuola di Totti, salta il Memorial in ricordo del padre La denuncia di Riccardo, fratello di Francesco Totti: “Scelta arbitraria ed illegittima della gestione dei campi, di rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati”.

Si fa aspro il confronto tra la famiglia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Terreno dello scontro, in questo caso, è la scuola calcio del centro sportivo della Longarina, gestito dalla famiglia della conduttrice dell’Isola dei famosi. Proprio il centro sportivo ha ospito negli ultimi anni alcuni degli eventi organizzati da Totti, dal progetto “Diamo un calcio alla disabilità” al Memorial dedicato a Enzo Totti, padre dell’ex capitano della Roma scomparso a causa del Covid. Riccardo, fratello di Francesco fa sapere che l’evento organizzato in memoria del genitore non si terrà e accusa la “gestione dei campi” – affidata alla famiglia Blasi – di avere impedito l’accesso ai campi da parte dei tesserati.

La denuncia di Riccardo Totti, fratello di Francesco

“Con profondo rammarico, siamo costretti ad annunciare lo spostamento a data da destinarsi del secondo Memorial Enzo Totti, dedicato alla memoria di mio padre prematuramente scomparso a seguito delle complicanze da Covid”, ha fatto sapere Riccardo Totti, “La decisione è maturata a seguito della scelta arbitraria ed illegittima della gestione dei campi, di rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati. Un ringraziamento va ai tecnici e a tutto lo staff, che da mesi lavorava senza sosta per la miglior riuscita di quella che per noi rappresenta la più importante delle manifestazioni”.

Chiusi gli ingressi alla Longarina

Il fratello di Totti fa riferimento alla chiusura degli impianti da parte dell’ex gestione, affidata alla famiglia della conduttrice Mediaset, cui il tribunale ha imposto lo sfratto entro il 30 giugno. A gestire la struttura è stata fino a oggi la Asd Longarina, che fa principalmente capo a Silvia, sorella di Ilary Blasi. Il tribunale ha intimato alla società di abbandonare la struttura che sarà riconsegnata a Totti. Centinaia i giovani che si sono ritrovati improvvisamente a fare a meno dei campi utilizzati per gli allenamenti, in seguito all’utilizzo di lucchetti che hanno impedito agli iscritti l’accesso alla Totti Soccer School.