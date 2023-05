Francesco Totti e Noemi Bocchi lasciano la casa a Roma Nord: “Lui vuole stare vicino ai figli” Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di lasciare Roma Nord e l’appartamento preso a novembre. Cercano casa vicino alla villa all’Eur lasciata a Ilary Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di lasciare Roma Nord e l'appartamento preso a novembre. Lo rivela la sezione Roma di Repubblica. Per stare più vicino ai figli Cristian, Chanel e Isabel, Francesco Totti ha deciso insieme alla sua nuova compagna di trovare casa in zona Eur. La coppia sta valutando diverse proposte e Roma Repubblica le elenca tutte: c'è l'imbarazzo della scelta. La disponibilità economica certamente non manca.

Addio al superattico

Dopo la villa all'Eur che il giudice ha affidato esclusivamente a Ilary Blasi, insieme a un assegno del valore di 12.500 euro mensili, Francesco Totti prova a risalire la china prendendo casa proprio vicino ai suoi figli. "i e la compagna Noemi Bocchi hanno deciso di dare un'occhiata al mercato immobiliare dell'Eur, una zona che l'ex capitano giallorosso conosce ormai come le sue tasche", scrive Roma Repubblica. La coppia dice quindi addio al superattico affittato a Roma Nord dove si erano trasferiti per le feste di Natale.

Francesco Totti e Noemi Bocchi cercano casa: ecco le preferenze

La Repubblica Roma riesce anche ad anticipare quali sono le preferenze di Francesco Totti e Noemi Bocchi, per la gioia degli agenti immobiliari in ascolto. Francesco Totti e Noemi Bocchi cercano una casa con un grande spazio esterno, molto meglio se è una villa. Per quanto riguarda gli spazi interni, invece, la richiesta della coppia è ovviamente vivere in una casa abbastanza grande: almeno 3 se non 4 camere da letto, al fine di poter ospitare bene i figli di entrambi. C'è una villa al Torrino, che avrebbe anche un box per le automobili e un ufficio, ma c'è molto da ristrutturare. In valutazione anche un attico in via Copenaghen e lì abbiamo palestra e piscina privata con vista sull'Eurosky Tower. La coppia ha davvero l'imbarazzo della scelta.