Totti e Noemi innamorati al concerto di Vasco Rossi, con loro c’è anche Ultimo

Francesco Totti e Noemi Bocchi innamorati a Roma, tra le fila dell’Olimpico per partecipare al concerto di Vasco Rossi. Chi lo avrebbe mai detto che proprio lì dove quasi vent’anni prima l’ex Capitano giallorosso aveva dedicato ad Ilary quella maglia con la scritta ‘6 unica’, avrebbe intonato parole d’amore insieme ad un ‘altra persona.

Vasco Rossi è il cantante preferito anche di Ilary Blasi

Domenica 18 maggio Totti e Noemi si sono concessi un appuntamento molto romantico all’Olimpico, in occasione del concerto di Vasco Rossi. Bocchi ha testimoniato la sua presenza sui social, mentre intona i brani del cantautore con alcune amiche e Totti è visibile alle sue spalle. Sono moltissimi, inoltre, i video circolati su TikTok che mostrano la coppia all’Olimpico. C’è anche una Story di Ultimo, per di più, che si è seduto proprio di fianco a Francesco Totti, per godersi lo spettacolo. Vasco, alla fine dell'evento, ha condiviso le loro stories sul suo profilo. Non era escluso che Totti e Noemi potessero incontrare Ilary Blasi al concerto di Vasco, il suo cantante preferito. Lo scorso anno infatti la conduttrice era in prima fila al Circo Massimo insieme alla sorella. Quest’anno avrebbe potuto portarci Bastian Muller, il compagno tedesco, se non fosse che in questi giorni si trova a Milano, da dove lunedì 19 giugno andrà in onda la finale della sua Isola dei Famosi.

Come procede l’amore tra Totti e Noemi Bocchi

È da diverso tempo che non si sente parlare della coppia, che per quasi un anno intero è stata sotto ai riflettori del gossip. Il pettegolezzo sembra paradossalmente essersi placato, proprio ora che Totti e Noemi sono diventati una coppia fissa. Tra loro sembra andare tutto per il meglio e l’unica inversione di marcia nel loro rapporto sembra riguardare la scelta dell’abitazione, visto che ben presto avrebbero deciso di liberare l’appartamento di Roma Nord per tornare nelle zone più familiari all’ex Capitano, a Sud della Capitale.