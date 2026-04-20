Lucia e Raul si baciano al Grande Fratello Vip 8, ma la casa li mette sotto processo

Un bacio per gioco tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras accende la casa del Grande Fratello Vip 8. Poi arriva l’interrogatorio dei coinquilini: Todaro, Mussolini e Manzini vogliono sapere tutto.

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Un gioco con le liquirizie. Un bacio che nessuno si aspettava. E una serie di domande che hanno trasformato una serata di festa in qualcosa di molto più simile a un processo. Nella casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras ha compiuto un passo avanti — o almeno così lo ha letto chi stava guardando da fuori, e da dentro.

La sera della cena spaziale

Sabato sera, tema "cena spaziale": costumi, giochi, prove a eliminazione. Paola Caruso si è guadagnata il diritto di distribuire caramelle gommose dopo aver superato tre challenge nel monolocale, tra cui la divisione per colore delle caramelle stesse — il tipo di impresa che al Grande Fratello conta come prova carattere. Tra una liquirizia e l'altra, è scattato il bacio tra Lucia e Raul, davanti agli altri inquilini. Un bacio per gioco, nelle intenzioni dichiarate. Ma nella casa del Grande Fratello, le intenzioni dichiarate durano poco.

Vale la pena ricordare il contesto: i due si conoscono da Temptation Island, il che aggiunge uno strato di storia pre-televisiva al loro rapporto. E Lucia, nelle settimane precedenti, aveva già scambiato un bacio con il napoletano Renato Biancardi — episodio che evidentemente non è stato archiviato dai coinquilini più attenti.

Il tribunale dei coinquilini

Nei giorni successivi al bacio, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro e Francesca Manzini hanno deciso di non aspettare che le cose si chiarissero da sole. Si sono seduti, hanno chiamato i diretti interessati e hanno cominciato a fare domande.

Todaro ha preso la parola con precisione e senza fronzoli, dicendo le cose dritte. L'ex ballerino di Ballando con le stelle ha ricordato a Lucia le sue stesse parole: aveva descritto Raul come l'uomo ideale, qualcuno capace di darle stabilità, persino una figura con cui immaginare un futuro. E poi ha messo a confronto quelle parole con i comportamenti mostrati dentro la casa. Il verdetto è arrivato secco: "Se ti comporti come ti sei comportata qui dentro, un Raul non lo avrai mai."

Le risposte di Lucia e Raul

Lucia non ha eluso la questione. Ha scelto una linea di difesa semplice: "Io non sono venuta a cercare l'amore." Una frase che in teoria chiuderebbe il discorso, ma che in un reality costruito esattamente intorno all'osservazione delle relazioni finisce inevitabilmente per riaprirlo. Il momento più interessante è arrivato quando Mussolini ha girato la domanda direttamente a Raul: cosa sarebbe successo tra loro due, se si fossero incontrati fuori dal programma? La risposta di Raul è stata tre parole: "Mai dire mai."

Non è un'ammissione, non è una smentita. È la risposta di chi sa esattamente quanto vale ogni parola pronunciata davanti alle telecamere. Lucia e Raul stanno giocando sullo stesso piano d'ambiguità. Perfetti per un talent come questo. Già perhé, può piacere o meno, ma il Grande Fratello Vip ha il talento di trasformare ogni interazione in un rebus da interpretare. Il bacio con le liquirizie è già diventato un capitolo. Quanti ne manchino alla conclusione, per ora, lo sa solo la casa.