Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni quarta puntata del 27 marzo: il pasticcio di Azzurra, Lorenzo scopre un’amara verità

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda giovedì 27 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La fiction con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni, non andrà in onda giovedì 20 marzo per lasciare spazio alla partita di Nations League Italia – Germania. Il 27 marzo gli spettatori assisteranno al settimo e all'ottavo episodio intitolati rispettivamente Per te e Ritorno al futuro. Nella trama il pasticcio di Azzurra che tenta di aiutare Cristina ma rischia di metterla nei guai. Lorenzo scopre un'amara verità che lo porterà a litigare.

La trama dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda giovedì 27 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 7, intitolato Per te, Azzurra aiuta una ragazza che rischia di perdere l'affidamento del fratellino. Poi, nota che Cristina sembra sempre più innamorata di Pietro e per questo decide di indagare per scoprire se ci sia la possibilità di una relazione tra loro. Chiede consiglio a Lorenzo, senza però fare i nomi di Cristina e Pietro. L'uomo le assicura che se accadesse una cosa del genere, la ragazza verrebbe trasferita. Azzurra va nel panico, capisce di avere fatto un pasticcio. Olly medita sulla possibilità di dare una chance a Edoardo. Lorenzo scopre un'amara verità, Pietro non ha mai sostenuto l’esame di ammissione all’Accademia dei Carabinieri. Così, tra loro scoppia una lite.

Melody affronta il suo doloroso passato

Cosa succederà nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 8

Nell'episodio 8, intitolato Ritorno al futuro, Melody si troverà faccia a faccia con il suo doloroso passato. Sandrino farà ritorno. Pietro e Lorenzo sono ancora ai ferri corti, mentre si avvicina il doloroso anniversario della morte di Serena. Azzurra pensa che questa ricorrenza possa riunire i due nel reciproco intento di ricordare Serena. Cristina prende il coraggio a due mani e decide di dire a Pietro di essere innamorata di lui. All'ultimo, però, non riesce a dichiararsi. Olly esce con Edoardo ma va tutto storto. Così, si convince di essere incompatibile con lui.