A L'Eredità Marco Liorni riapre con un avviso: "Le puntate sono state registrate prima della morte del Papa" Il conduttore apre la trasmissione con un messaggio di cordoglio per la morte di Papa Francesco, precisando agli spettatori che l'episodio di mercoledì 23 aprile era stato registrato prima del lutto che ha fermato la programmazione.

Marco Liorni è tornato alla conduzione de L'Eredità dopo lo stop imposto dal lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Il conduttore, però, ha prima lasciato un avviso, precisando agli spettatori che la puntata in onda oggi mercoledì 23 aprile è stata registrata prima della morte di Bergoglio. Queste le sue parole: "Amici de L'Eredità, torniamo ora in onda con una puntata che abbiamo registrato prima della scomparsa del Santo Padre. Io qui rappresento tutta la squadra di lavoro de L'eredità e ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Francesco. Il suo esempio, le sue parole e il suo sorriso continueranno a vivere nei cuori di molti noi".

Le parole di Marco Liorni sono state accolte da un caloroso applauso di tutto lo studio, un momento di raccoglimento e rispetto prima di passare alla messa in onda della puntata registrata. Un gesto significativo che ha segnato il ritorno alla normalità televisiva pur mantenendo vivo il ricordo del Papa appena scomparso. La Rai aveva modificato il palinsesto in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, sostituendo i programmi di intrattenimento con approfondimenti e speciali dedicati al Pontefice.

Rinviato anche lo speciale L'Eredità di sabato sera: ecco quando andrà in onda

La Rai ha modificato anche il palinsesto per sabato 26 aprile, giorno in cui si terranno i funerali di Papa Francesco. "L'eredità" è costretto a fermarsi ancora. Sabato sera, infatti, era prevista una puntata speciale in prima serata con ospiti vip. La versione in prime time del daily pomeridiano di Rai1, andrà in onda domenica 27 aprile, in segno di rispetto. Una riorganizzazione che ha toccato anche Affari Tuoi e Ciao Maschio, il talk show della seconda serata Rai condotto da Nunzia De Girolamo. Quanto allo show dei pacchi condotto da Stefano De Martino, la prima serata prevista il 2 maggio slitta al 4 per effetto di tutti i rinvii precedenti.