video suggerito

“L’Eredità – Tutti in viaggio” con Marco Liorni su Rai 1: la scaletta con i giochi e le coppie di concorrenti L’Eredità – Tutti in Viaggio di domenica 27 aprile sarà una puntata speciale del noto game show, tutta dedicata al tema del viaggio. Accanto a Marco Liorni, torneranno le Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. I nomi delle sei coppie di concorrenti e il montepremi devoluto in beneficenza dalla Rai a Emergenza Sorrisi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Redazione Spettacolo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata L’Eredità – Tutti in Viaggio di domenica 27 aprile sarà una puntata speciale del game show L’Eredità tutta dedicata al tema del viaggio. Accanto a Marco Liorni, torneranno le amatissime Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. A seguire, i nomi dei concorrenti della puntata di domenica 27 aprile. Il montepremi eventualmente accumulato all’esito del Gioco finale della Ghigliottina sarà interamente devoluto in beneficenza dalla RAI a EMERGENZA SORRISI.

Le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani

Le coppie di concorrenti de L'Eredità – Tutti in viaggio

Giuseppe Zeno e Margaret Madè

Martina Colombari e Billy Costacurta

Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi

Alba Parietti e Francesco Oppini

Ciro e Fabio The Jackal

Francesco Paolantoni e Barbara Foria

Come funziona L’Eredità – Tutti in viaggio con Marco Liorni

In questa puntata speciale i 6 Concorrenti rimarranno tutti in gara sino al 6° Gioco ("La Scossa 2° manche") e relativa successiva Scalata, oppure sino al 5° Gioco (“I Fantastici 4”) qualora per esigenze di scaletta non si dovesse disputare il gioco "La Scossa 2° manche" e relativa successiva Scalata. In caso di parità tra due o piu’ concorrenti prima dell’8° Gioco (“Triello”) i 6 Concorrenti rimarranno tutti in gara sino al 7° Gioco “Spareggione”. I tre Concorrenti che dopo questo percorso di gara risulteranno aver accumulato il montepremi più alto o risulteranno vincitori del gioco dello “Spareggione” accederanno poi al Triello. I due Concorrenti con montepremi maggiore accederanno al successivo Gioco "Calci di Rigore". Infine, il vincitore del Gioco "Calci di Rigore” (questo gioco non permette situazioni di pareggio) accederà al Gioco finale della "Ghigliottina", che potrà risolvere con la collaborazione di tutti gli altri Concorrenti, tornati in gioco per l'occasione come illustrato nel prosieguo.

I giochi in scaletta de L'Eredità – Tutti in viaggio

1) C’è O Non C’è

2) – La Scalata

3) La Scossa – 1° Manche

*La Scalata

4) Canta Che Ti Passa (Bonus)

5) I Fantastici 4

*La Scalata

6) La Scossa – 2° Manche

*La Scalata

7) Spareggione

8) Triello

9) Calci Di Rigore

10) Ghigliottina

Il montepremi devoluto in beneficenza a Emergenza Sorrisi

Il montepremi eventualmente accumulato all’esito del Gioco finale della "Ghigliottina", nel caso in cui nel cartoncino consegnato al conduttore dal Concorrente finalista sia stata scritta la parola corretta in base al meccanismo di gioco di tale Gioco finale, sarà interamente devoluto in beneficenza dalla RAI a EMERGENZA SORRISI ETS Via User, 15 00198 Roma (RM) C.F.: 97455990586.