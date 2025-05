Ascolti TV venerdì 2 maggio: chi ha vinto tra L’Eredità – Tutti in viaggio e Tradimento

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

I dati Auditel dei programmi trasmessi nella prima serata di ieri, venerdì 2 maggio. In televisione spazio a film, serie tv, intrattenimento e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso lo speciale L'Eredità – Tutti in viaggio, programma condotto da Marco Liorni. Su Canale5, la soap Tradimento. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo gli ascolti di venerdì 2 maggio.

La sfida degli ascolti TV tra L'Eredità – Tutti in viaggio e Tradimento

Nella prima serata di venerdì 2 maggio, Rai1 ha trasmesso L'Eredità – Tutti in viaggio. Nel programma con Marco Liorni hanno giocato diversi volti noti da Martina Colombari e Billy Costacurta a Alba Parietti e Francesco Oppini. La coppia che si è aggiudicata la vittoria è stata quella composta dall'ex Miss Italia e dal calciatore. I soldi andranno in beneficenza. La trasmissione è stata seguita da 2.009.000 spettatori pari al 13.8% di share. A vincere la sfida degli ascolti tv è stato Canale5 che ha proposto Tradimento con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender e Yusuf Cim. La soap turca ha registrato 2.291.000 spettatori con il 14.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 in onda Diabolik – Chi sei?. Il film con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci e Pier Giorgio Bellocchio ha interessato 705.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rai3 in onda Farwest. Il programma condotto da Salvo Sottile è stato seguito da 585.000 spettatori pari al 4.1% di share. Italia1 ha proposto Rambo 2 – La vendetta. Il film con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff e Julia Nickson-Soul ha interessato 1.404.000 spettatori con l’8.2% di share. Rete4 ha proposto il programma di approfondimento Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che ha registrato 1.258.000 spettatori con il 9.5% di share. La7 ha trasmesso Propaganda Live, che è stato seguito da 853.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Tv8, MasterChef Italia 13 ha registrato 451.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove, Fratelli di Crozza è stato seguito da 962.000 spettatori con il 5.6% di share.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Micaela dalla Sardegna. Il programma ha registrato 5.112.000 spettatori con il 27.3% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci è stato seguito da 2.354.000 spettatori pari al 12.7% di share.