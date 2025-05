Ad Affari Tuoi Micaela accetta l’offerta del Dottore e fa la scelta giusta: nel suo pacco c’erano 0 euro

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 2 maggio, in onda dalle ore 20.40 su Rai1, gioca Micaela dalla regione Sardegna. Vive a Villaputzu ed è una studentessa di farmacia, a un passo dalla laurea. La scelta è sul pacco numero 13. Con la conduzione di Stefano De Martino e le offerte del Dottore Pasquale Romano, la concorrente ha cercato di portarsi a casa il montepremi massimo di 300mila euro. Ad accompagnarla la sorella Silvia.

La partita di Micaela ad Affari Tuoi

La partita di Micaela ad Affari Tuoi comincia in maniera piuttosto incerta: nei primi 6 tiri la concorrente elimina 3 pacchi rossi (300mila, 15mila, 10mila euro) e 3 pacchi blu (1, 200 e 50 euro). Arriva la prima telefonata del Dottore, che offre 36mila euro, ma Micaela rifiuta. Nei tre pacchi successivi via 200mila euro, la bottarga e 5 euro. Il Dottore continua con la sua strategia e propone un cambio pacco. Ancora una volta, le due sorelle rifiutano affidandosi al loro numero, il 13.

Eliminati anche 50mila e 20mila euro, il Dottore torna a farsi sentire e propone un'offerta dal valore di 20mila euro. Offerta che ripropone anche successivamente, dopo che Micaela ha aperto il pacco contenente 200 euro. Intenzionata ad arrivare fino alla fine, la concorrente rifiuta a va avanti. I tiri successivi hanno portato all'apertura dei pacchi contenenti 75mila euro, 10 euro e 5mila euro. Il Dottore propone un cambio pacco ma, dopo averci riflettuto, le sorelle della Sardegna decidono di rifiutare.

Il finale della partita di Micaela ad Affatri tuoi

Tre pacchi blu (0,10, 500 euro) e tre pacchi rossi (5mila, 30mila e 100mila euro) è il finale della partita di Micaela e della sorella Silvia ad Affari Tuoi. La concorrente elimina i 1o euro e il Dottore le fa un'offerta dal valore di 20mila, che però viene prontamente rifiutata. Dopo aver eliminato 5mila euro, il Dottore torna in gioco e le offre un cambio pacco. "Non è un cambio tanto vantaggioso, proverei di nuovo a prendere un blu, rifiutiamo il cambio", spiega Micaela. Eliminati anche i 30mila euro, arriva l'offerta di 20mila euro. "Sono rimasti 2 blu e 100 mila, però davanti a noi abbiamo due numeri che contano nella nostra vita. Siamo legate ai numeri, però abbiamo anche molto i piedi per terra", spiega la concorrente. Micaela accetta l'offerta di 20mila euro. Nel suo pacco numero 13 c'erano 0 euro.