A L'Eredità cade Gabriele, il campione dei record eliminato dopo 33 puntate e 300mila euro vinti Dopo diverse settimana da campione e 300mila euro vinti, Gabriele viene clamorosamente eliminato a metà puntata per un'incertezza. Il saluto di Marco Liorni: "Sei il campione dei record di questa edizione".

A cura di Andrea Parrella

Finisce un'era a L'Eredità. Nel corso della puntata di venerdì 18 aprile è stato eliminato Gabriele, il campione pluripremiato che da settimane dettava legge nel programma di Rai1, con il record di maggiore permanenza nel programma in questa stagione.

La partita di Gabriele si è chiusa a metà puntata, dopo un doppio errore che ha portato lui ad indicare Antonio, uno degli avversari in gioco e c'è stato il classico duello a tempo per evitare l'eliminazione. Una piccola incertezza è costata cara a Gabriele, che ha perso molti secondi su una singola parola e questo ha dato ad Antonio, il suo avversario, un vantaggio consistente che è riuscito a gestire.

Marco Liorni celebre il campione de L'Eredità

Scaduto il tempo, c'è stato un istante di sconcerto in studio per la certezza dell'eliminazione di Gabriele. "C'è una standing ovation in studio", ha detto Marco Liorni avvicinandosi al concorrente e riepilogando il suo percorso nella trasmissione: "Prima o poi si sa che può capitare. Il tutto, naturalmente, senza nulla togliere ad Antonio. Siamo stati felicissimi di averti qua, 33 puntate è un record di questa stagione, 300mila euro vinti e terzo montepremi più alto di sempre".

I saluti di Gabriele a L'Eredità

Quindi a parlare è stato proprio Gabriele, che dopo quasi due mesi si congeda dalla trasmissione senza troppi rimpianti: "Mi dispiace che non potrò tornare a giocare. È stata Un'esperienza bellissima che mi ha un po' cambiato la vita. Saluto tutti, anche le persone che dietro le quinte mi hanno fatto sempre sentire a casa". Quindi il commento di Liorni, che invece lo ha rassicurato rispetto all'impossibilità di ritornare: "A presto, non è detto tu non possa tornare perché ci sono tornei in vista". Gabriele è riuscito a vincere nelle scorse settimane ben 300mila euro, vincendo più volte alla ghigliottina, nel secondo caso senza mai commettere errori.