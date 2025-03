Gabriele sbanca a L’Eredità e vince 200mila euro, Liorni lo tiene sulle spine: “Sto morendo”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Serata speciale a L'Eredità. Il campione del programma, Gabriele, è riuscito a portare a casa la cifra record di 200mila euro, riuscendo nell'impresa di indovinare la parola della Ghigliottina senza commettere errori. Il campione del programma ha infatti individuato la parola gancio di collegamento tra i vari indizi, portando a casa l'obiettivo che era già riuscito a raggiungere nelle scorse settimane, ma che aveva mancato per un pelo, diverse volte, nelle ultime sere.

I cinque indizi de La Ghigliottina

"Dare", "palla", "ora", "orchestra", "stradale". Queste le cinque parole da legare alla ghigliottina di stasera e Gabriele, dopo alcuni secondi di riflessioni, ha scritto sul cartoncino "buca". Una scelta che ha motivato a Marco Liorni, che davanti ai suoi ragionamenti ha sentenziato con approvazione: "L'impressione è che le parole leghino". Quindi il conduttore ha, in un certo, senso, rotto il cerimoniale alzandosi e anando dalla parte del concorrente: "Sei sempre stato un concorrente straordinario, questa è la quattordicesima puntta, hai già preso una volta l'ultima parola vincendo 75mila euro e adesso stai giocando per 200mila euro".

Liorni dà il cartoncino con la soluzione al campione

Quindi Liorni ha proposto un gioco solo per questa sera, dando a Gabriele il cartoncino con la risposta, promettendo di non guardarlo e non mostrarlo al pubblico fino al suo via: "Adesso, quando la girerai, sai i calci di rigore? Che se il pubblico esulta significa che è gol, altrimenti che non ha segnato". Liorni ha quindi tenuto il concorrente per qualche istante sulle spine, "sto morendo", ha detto sorridendo Gabriele. "Se la parola è quella io credo che sentirai qui un'esplosione di gioia, altrimenti domani è un altro giorno e ci si riprova".

Alla fine la parola misteriosa era proprio "buca" ed è arrivato il grido di esultanza di Liorni, così come di tutto lo studio. Gabriele tornerà ancora, nella prossima puntata, forte dei 200mila euro di questa sera che si sommano ai75mila euro in gettoni d'oro delle scorse settimane.