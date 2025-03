Affari Tuoi, Cristiana ignora la premonizione del fratello e perde 300mila euro: “Ho ascoltato mio nonno”

video suggerito

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 11 marzo gioca con il pacco numero 17 Cristiana dall'Abruzzo. La concorrente lavora come ostetrica da cinque anni: "Ho un diario dove scrivo tutti i bambini che faccio nascere". Ad accompagnarla c'è suo nonno Roberto, che da giovane ha lavorato come insegnato di italiano. Nonno e nipote non tornano a casa a mani vuote, ma la scelta di non seguire sensazioni e "premonizioni" va a loro sfavore.

La partita di Cristiana e Roberto

Nonno e nipote aprono la partita eliminando dal tabellone 15mila, 20mila, 500 e 30mila euro. Con gli ultimi due tiri prima della chiamata del Dottore, vanno via due blu: 50 e 0 euro. Il podio (100, 200 e 300mila euro) è ancora in gioco. Cristiana e Roberta rifiutano la prima offerta da 40mila euro. "Mio fratello ieri sera mi ha detto 11 Lombardia e oggi l'11 è abbinato a questa regione" dice la concorrente prima di scegliere di aprire il palco. "Tuo fratello ti ha detto questa cosa, azzeccando la combinazione del numero del pacco e della regione. Io ti ho suggerito che dentro ci poteva essere un premio grande. I segnali vanno interpretati" commenta Stefano De Martino. "Era una premonizione" aggiunge il conduttore prima di rivelarne il contenuto da ben 300mila euro. Poco dopo, via 10 e 100 euro. Cristiana rifiuta il cambio e perde prima 75mila euro, poi 5mila e 10mila euro. Il Dottore propone un assegno da 23mila euro, offerta che viene rifiutata. Dopo aver eliminato un blu da 20 euro, i concorrenti rifiutano per l'ennesima volta il cambio.

Il finale di Cristiana e Roberto

Nelle battute finali della partita, in gioco ancora 200mila, 100 mila e 50mila euro. Festa in studio quando nonno e nipote spacchettano le ‘sise di monaca' (specialità della serata). "Io in questo 17 ci credo, è un numero che è capitato nella mia vita, si ripete in tante situazioni" dice Cristiana prima di rifiutare 30mila euro. "O la va, o la spacca" la incoraggia nonno Roberto. Con il tiro seguente, va via 1 euro. Il Dottore offre per l'ennesima volta il cambio, ma i due non cedono. Quando vanno via dal tabellone 100mila e 75mila euro, il Dottore offre 50mila euro. "Siamo arrivati qua senza una lira, secondo te che stanno dicendo a casa? Piglia" è il consiglio di nonno Roberto. Cristiana sceglie di dargli ascolto e accetta l'offerta. Se avesse continuato a giocare, sarebbe andata incontro a soldi sicuri: 50mila o 200mila euro. Nel suo 17 aveva proprio 200mila euro. "I segnali c'erano, ma non sono stati colti" conclude Stefano De Martino.