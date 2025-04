video suggerito

Affari Tuoi, la puntata del 13 aprile: Andrea “Il Baffo” vince 15mila euro dopo una partita difficile Nella puntata di Affari Tuoi del 13 aprile, Andrea Ticonosco della Toscana ha vinto 15mila euro dopo un fortunato cambio di pacco. Il concorrente ha rifiutato l’ultimo cambio proposto dal dottore, portando a casa la vincita. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 13 aprile, Andrea Ticonosco, detto "Il Baffo", della Regione Toscana. Proprietario di un'enoteca, con un cognome che ha dato vita a un simpatico siparietto con il conduttore Stefano De Martino ("Io dico a scanso di equivoci, Andrea Ticonosco"), ha giocato accompagnato dalla fidanzata Irene, che lavora in un'azienda che produce e vende il pane al lampredotto in giro per l'Italia. Andrea è tornato a casa con 15mila euro, contenuti nel suo pacco numero 15. La specialità regionale di questa puntata era il Caciucco.

La partita di Andrea ad Affari Tuoi

La serata non è iniziata nel migliore dei modi per il concorrente toscano. Il primo pacco aperto, il numero 13 del Lazio, ha eliminato dal tabellone 75mila euro. I tiri successivi hanno rivelato lo 0 euro dalla Liguria (accompagnato come di consueto dal ballo di "Anema e Core" di Serena Brancale), 200mila euro dal Friuli Venezia Giulia, 10mila euro dall'Umbria, 5mila euro dalla Valle d'Aosta e 30mila euro dalla Calabria.

A questo punto, con cinque pacchi rossi e nove pacchi blu già fuori dal gioco, il dottore ha proposto un cambio. Nonostante la situazione non fosse delle migliori, Andrea ha deciso di mantenere il suo pacco numero 11, che rappresentava la sua data di nascita. I tiri successivi hanno eliminato dal tabellone 75 euro dal Veneto, 5 euro dal Trentino Alto-Adige e 10 euro dall'Emilia Romagna.

Il dottore ha quindi offerto 21mila euro, ma Andrea ha rifiutato, proseguendo la partita e aprendo i pacchi della Sicilia (1 euro), del Piemonte (500 euro) e della Lombardia, che purtroppo conteneva 300mila euro. A questo punto è arrivata la terza offerta del dottore: un cambio. Questa volta Andrea ha accettato, lasciando il pacco numero 11 per prendere il numero 15 della Campania. Una scelta che si è rivelata fortunata quando, aprendo subito dopo il suo vecchio pacco, ha scoperto che conteneva solo 50 euro.

Il finale di Andrea ad Affari Tuoi: rifiuta il cambio e vince

La partita è proseguita con l'apertura del pacco della Basilicata, che conteneva 50mila euro. Il dottore ha quindi offerto 15mila euro a fronte di un tiro, ma Andrea ha deciso di proseguire, eliminando 100 euro dalle Marche. La quinta offerta è stata un cambio per due tiri, rifiutato dal concorrente che ha aperto i pacchi del Molise (20mila euro) e dell'Abruzzo (100mila euro).

A questo punto la situazione si è fatta complessa: restavano il caciucco (la specialità regionale), 200 euro e 15mila euro. Il dottore ha offerto 3mila euro, ma Andrea ha preferito continuare: "Non è stata per niente una partita fortunata, fa parte del gioco e quindi giochiamo. Tanto ormai… se mai si mangia un bel caciucco al mare".

Il pacco della Puglia ha rivelato il caciucco, lasciando in gioco solo i 200 euro e i 15mila euro. Con il classico "o tutto o niente", il dottore ha proposto un ultimo cambio. Nonostante il consiglio della fidanzata Irene ("Se ti sei sentito di prendere il pacco 15"), Andrea è rimasto fermo nella sua decisione: "Mi sono sentito di provare a cambiare, voglio portare in fondo questa decisione e se poi ho sbagliato, ce ne faremo una ragione".

Una scelta che si è rivelata vincente: nel suo pacco numero 15 c'erano i 15mila euro, mentre il pacco della Sardegna conteneva i 200 euro. Dopo una partita rocambolesca e non particolarmente fortunata, "Il Baffo" è comunque riuscito a portare a casa una somma considerevole, tra gli applausi del pubblico in studio.